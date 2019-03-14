隨時火拚！男腰插3把上膛槍 海巡驚險逮獲

2019-03-14 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



李男腰際發現3把改造手槍，左、右及後方腰際各插1把，且都已呈上膛狀態，並附有彈匣與子彈40顆。圖／海巡署艦隊分署第一海巡隊提供 分享 facebook

桃園地區李姓角頭前晚駕車外出時，被海巡人員與警方盯上，因他腰間鼓起，顯非一般常人衣著樣態，攔查發現他在腰際插了3把改造手槍，並附有彈匣與40發子彈，且都已上膛，逮捕過程相當驚險。李男供稱，會攜槍替友人撐腰，且為避免遭遇仇家，會將隨身攜帶之槍枝上膛，方便隨時應戰。

海巡署艦隊分署第一海巡隊與台北市松山分局及桃園市龍潭分局組成專案小組，據情資前往桃園市新屋區一帶埋伏勘查，12日晚間再次前往桃園市新屋區中山東路進行蒐證時，發現李男（48歲）獨自駕車至人煙稀少之處，且下車步行並東張西望似乎在尋找東西，行跡非常可疑。

埋伏人員發現李男腰間鼓起，顯非一般常人衣著樣態，憑藉專業判斷，懷疑藏有槍枝，當機立斷以攔查，果然在李男腰際發現3把改造手槍，左、右及後方腰際各插1把，且都已呈上膛狀態，並附有彈匣與子彈40顆，幸好沒有發生槍戰，相當驚險。

李男供稱，平時在桃園一帶活動，均以幫派分子自居，喜歡廣交朋友，故會攜槍替友人撐腰，且為避免遭遇仇家，一定會將隨身攜帶之槍枝上膛，方便隨時應戰，他坦承槍彈均為他所有。