宜警破獲毒鴛鴦販毒集團 搜出槍枝及826克安非他命
桃園一對毒鴛鴦與朋友成立集團販毒，宜蘭警方接獲情資積極佈線，日前在桃園將27歲的王姓男子、38歲的黃姓女子與28歲的廖姓男子逮捕，查獲手槍共9把、安非他命826克，警方指出，這是宜蘭大宗毒品來源，會持續查緝上游。
宜蘭縣政府警察局宜蘭分局接獲集團販毒檢舉情資，在分析、訪查事證後，報請本署陳怡龍檢察官指揮偵辦，經檢警偵查蒐證，認時機成熟，在3月7日發動首波行動，在集團住處查獲廖男，當場查扣制式手槍2支、改造手槍1支、子彈30發、第二級毒品甲基安非他命486.35公克等物。
並在3天後再發動第二波查緝行動，會同宜蘭縣政府警察局刑警大隊、新北市政府警察局海山分局聯手溯源緝獲王男、黃女等人，再查扣改造手槍1支與彈匣、第二級毒品甲基安非他命340.38公克等物，瓦解擁槍自重的販毒集團。被告廖男、王男訊畢後經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，全案仍積極偵查中。
據了解，王姓主嫌與黃女是情侶，躲在廖男位處桃園的住處販毒，3月7日黃女見警方上門抓人，馬上通知王男逃走，警方掌握2人行蹤，並鎖定王男的車輛一路跟監，因王男車輛前輪漏風停在路邊，警方上前圍捕，但過程中2人一度拒絕下車，警方動用強制力，將2人從車上帶下來。
宜蘭縣長林姿妙今日到宜蘭分局頒發獎金給破案有功人員，她表示打擊犯罪是最首要之事，但她也提醒，警方執勤時應注意自身安全，林姿妙說，警政署將撥給宜蘭72名警力，所需經費7200萬元，縣府將自籌一半，剩下的3600萬元則由中央補助。
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