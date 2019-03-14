宜警破獲毒鴛鴦販毒集團 搜出槍枝及826克安非他命

2019-03-14 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



桃園一對毒鴛鴦與朋友成立集團販毒，宜蘭警方接獲情資積極佈線，日前在桃園將27歲的王姓男子、38歲的黃姓女子與28歲的廖姓男子逮捕，查獲手槍共9把、安非他命826克，警方指出，這是宜蘭大宗毒品來源，會持續查緝上游。

警方查獲2支制式手槍、2支改造手槍、5支空氣槍及彈匣、子彈49發，並查扣第二級毒品甲基安非他命826.73公克。記者江婉儀／攝影 分享 facebook

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局接獲集團販毒檢舉情資，在分析、訪查事證後，報請本署陳怡龍檢察官指揮偵辦，經檢警偵查蒐證，認時機成熟，在3月7日發動首波行動，在集團住處查獲廖男，當場查扣制式手槍2支、改造手槍1支、子彈30發、第二級毒品甲基安非他命486.35公克等物。

並在3天後再發動第二波查緝行動，會同宜蘭縣政府警察局刑警大隊、新北市政府警察局海山分局聯手溯源緝獲王男、黃女等人，再查扣改造手槍1支與彈匣、第二級毒品甲基安非他命340.38公克等物，瓦解擁槍自重的販毒集團。被告廖男、王男訊畢後經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，全案仍積極偵查中。

據了解，王姓主嫌與黃女是情侶，躲在廖男位處桃園的住處販毒，3月7日黃女見警方上門抓人，馬上通知王男逃走，警方掌握2人行蹤，並鎖定王男的車輛一路跟監，因王男車輛前輪漏風停在路邊，警方上前圍捕，但過程中2人一度拒絕下車，警方動用強制力，將2人從車上帶下來。