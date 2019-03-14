祖孫三代尋短未脫險 警方：初步調查疑健康因素想不開

2019-03-14 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市林森西路一處空地昨晚發生祖孫三代在休旅車內疑似燒炭自殺事件，50歲李姓婦人載著80歲媽媽和30多歲兒子彭男被發現在車中昏迷，經搶救後，3人還未脫險，警方初步了解，李婦可能是因健康因素而想不開，帶著住安養院的母親和聽障的兒子尋短，不想造成家人負擔。

警方表示，家住溪湖的李婦女兒昨天下午4時報案指，母親李婦帶著弟弟，並到花壇一家安養中心把80歲阿嬤接走後就下落不明，由於李婦留有遺書在家中，家人趕緊報案找人。

警方用手機定位昨晚10點多找到李婦位置在彰化市林森西路高速公路旁草叢空地，發現李婦在駕駛座，李婦媽媽在副駕駛座、兒子在後座，車內有燒過的木炭，3人都已昏迷，趕緊送醫急救。

彰基副院長周志中醫師表示，80歲李婦老嫗昨晚送到彰基時，昏迷指數只有 3分，經急救後目前昏迷只達到6～7分，意識仍然不清，瞳孔對光有反應，血壓心跳穩定。

李婦母子則送彰化秀傳醫院，插管的兩人經高壓氧治療後，彭男已可拔插管，生命跡象穩定，李婦也有好轉，但意識不清，昏迷指數5。

由於家屬面對家中3人尋短，心情還難以平復，警方還無法製作筆錄，初步了解，李婦曾手術過，因健康因素曾心情低落，但日前還曾和朋友相約想出國，沒想到竟會尋短，真正原因，警方還在了解中。

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