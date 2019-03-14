影╱虧大！漁船違法在商港內捕魚 收穫千元最高罰50萬

2019-03-14 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



虧大了。海巡署第四巡防區指揮部指揮艦隊分署台中海巡隊昨天在台中港南堤外0.25浬處，發現梧棲籍漁船在台中商港錨泊區違規作業捕魚，海巡人員登檢，查出船長36歲朱姓男子，在後甲板有未整理之漁獲約20斤，依違反商港法第36條規定函送交通部航港局中部航務中心裁處，查到漁獲市價上千元，但船長最重會被罰到50萬元。

海巡署第四巡防區指揮部透過雷達資料分析，發現台中港南堤錨泊區海域疑有違規作業船隻，通報PP10031艇前往查處，昨天早上在南堤外0.25浬，發現梧棲籍漁船正在作業，隨即實施登檢，查獲非法捕撈漁獲約20斤，全案依違反商港法第36條規定函送交通部航港局中部航務中心裁處。

台中海巡隊表示，今年執行「護永專案」取締違規捕案件，至目前為止已查獲4件5船，政府維護海洋資源與護漁之決心不打折扣，民眾如發現破壞海洋生態與漁業資源之不魚當行為，可打海巡「118」免費報案電話。

依商港法第36條規定，商港區域內，不得為下列行為：

一、在海底電纜及海底管線通過區域錨泊。

二、養殖及採捕水產動、植物。