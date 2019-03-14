國中同窗背叛還補刀控「不道義」 警一激毒犯全招了

2019-03-14 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市刑大偵五隊上周查獲黃姓藥腳，清查人際脈絡後，查出張姓男子涉嫌販售毒品，偵辦過程中，黃還供稱張是國中同學，但「手腳不乾淨」，販售毒品常偷斤減兩，警方12日持拘票前往北屯區逮回張，張始終否認涉案，但警方使用激將法，將黃控訴的說法說給張聽，張一聽大發雷霆辯解，但卻說溜嘴，張自知難以圓謊，承認涉案，全案昨依毒品罪嫌移送法辦，檢方命張3萬元交保。

台中市刑大偵五隊表示，8日查獲黃姓男子（40歲，毒品前科）持毒，向上追查黃的毒品上手，起初黃堅不願供出販毒嫌犯，經警方清查黃交往資料，查出黃販賣毒品上手為張姓男子（40歲，毒品前科），警方據此線索經報請檢察官指揮，積極追緝張姓藥頭到案。

警方追查張嫌販賣毒品網絡，清查可能交易對象，發現張販賣毒品藥腳中的莊姓、賴姓、黃姓男子，都是張的國中同學，因居住地點相近，從小就玩在一起，甚至曾一同吸食毒品，黃上周被查獲時，還忿忿不平向警供稱，他所吸食的毒品皆是向張購買，但與張交易實在無奈，常常遇到成份不純、重量與買價不符，甚至推拖交貨等情形，還為此時常吵架。

警方前天下午1時許，持拘票前往北屯區的張住處抓人，但經提示相關證據後，張始終否認販毒犯行，但警方利用激將法，說出黃控訴他「不道義」、「不實在」、「手腳不乾淨」等語，張聽到國中同窗的指控後，情緒大變，高聲在警面前辯解，但也不小心說出「我那有這樣賣」、「亂講」等，全成為呈堂證據。