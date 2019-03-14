親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

國中同窗背叛還補刀控「不道義」 警一激毒犯全招了

2019-03-14 11:17聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市刑大偵五隊上周查獲黃姓藥腳，清查人際脈絡後，查出張姓男子涉嫌販售毒品，偵辦過程中，黃還供稱張是國中同學，但「手腳不乾淨」，販售毒品常偷斤減兩，警方12日持拘票前往北屯區逮回張，張始終否認涉案，但警方使用激將法，將黃控訴的說法說給張聽，張一聽大發雷霆辯解，但卻說溜嘴，張自知難以圓謊，承認涉案，全案昨依毒品罪嫌移送法辦，檢方命張3萬元交保。

台中市刑大偵五隊表示，8日查獲黃姓男子（40歲，毒品前科）持毒，向上追查黃的毒品上手，起初黃堅不願供出販毒嫌犯，經警方清查黃交往資料，查出黃販賣毒品上手為張姓男子（40歲，毒品前科），警方據此線索經報請檢察官指揮，積極追緝張姓藥頭到案。

警方追查張嫌販賣毒品網絡，清查可能交易對象，發現張販賣毒品藥腳中的莊姓、賴姓、黃姓男子，都是張的國中同學，因居住地點相近，從小就玩在一起，甚至曾一同吸食毒品，黃上周被查獲時，還忿忿不平向警供稱，他所吸食的毒品皆是向張購買，但與張交易實在無奈，常常遇到成份不純、重量與買價不符，甚至推拖交貨等情形，還為此時常吵架。

警方前天下午1時許，持拘票前往北屯區的張住處抓人，但經提示相關證據後，張始終否認販毒犯行，但警方利用激將法，說出黃控訴他「不道義」、「不實在」、「手腳不乾淨」等語，張聽到國中同窗的指控後，情緒大變，高聲在警面前辯解，但也不小心說出「我那有這樣賣」、「亂講」等，全成為呈堂證據。

全案昨天依毒品罪嫌移送台中地檢署，因全案未查獲毒品，檢方訊問後，命黃依3萬元交保，全案將持續擴大追查毒品來源。

台中市刑大偵五隊前天到北屯區查緝張姓男子（右）涉嫌毒品案，張在警詢時聽聞國中同窗...
台中市刑大偵五隊前天到北屯區查緝張姓男子（右）涉嫌毒品案，張在警詢時聽聞國中同窗出賣他，一時情緒激動說溜嘴，承認涉案。記者陳宏睿／翻攝
分享

毒品販毒
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

淡江女學生離奇命案 伴屍少年疑似吸毒住院觀察

2019-03-14 09:32

影╱虧大！漁船違法在商港內捕魚 收穫千元最高罰50萬

2019-03-14 11:20

高雄巡佐屏東酒駕拒測 市警局查出：他一年內兩度酒駕

2019-03-14 11:14

高市巡邏警車自撞燈桿 警員受傷送醫

2019-03-14 11:10

百齡橋下溺斃女大生今相驗 母親悲痛不發一語

2019-03-14 11:00

影╱持槍強盜屏東萬丹鄉雜貨店 角頭大哥落網

2019-03-14 10:46

華山分屍案「恐怖情人說」挨告 柯文哲獲不起訴

2019-03-14 10:35

影╱撞死清大博士生 胡家瑞涉持空氣槍襲警被送辦

2019-03-14 10:25

印尼助台弱勢匯3億美元？愛心輪椅男險被騙財

2019-03-14 09:52

謎案…25歲女大生陳屍溝渠 16歲少年倒一旁

2019-03-13 23:30

製毒廠4500萬現鈔來源成謎 女拒吐實遭聲押

2019-03-13 23:04

澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

2019-03-13 20:06

墓園工在墓園持鋸砍同行26刀 依殺人罪判8年

2019-03-13 17:22

淡江女學生離奇死在溝渠 疑似與少年開毒趴

2019-03-13 16:02

淡江女大生離奇陳屍溝渠 少年疑吸毒倒臥在旁

2019-03-13 15:30

台船遭撞指控大陸漁船侵門踏戶 海巡署調查

2019-03-13 15:04

聯晚之眼／台大女醫遭酒駕撞死 母沉痛：怎想得到孩子比我早走…

2019-03-13 14:48

淡大女學生離奇陳屍溝渠 身旁還有酒醉的學弟

2019-03-13 14:42

聯晚之眼／酒駕肇事者不賠不道歉 家屬悲：政府幫了什麼？

2019-03-13 14:32

聯晚之眼／酒駕促祭重罰 受害者家屬29日陳情

2019-03-13 13:53

褲檔異常突出走路姿勢怪怪的 警盤查起出槍支

2019-03-13 13:16

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

衝製毒工廠驚見4500萬現鈔、瑪莎拉帝 警憂毒品已流出

2019-03-13 12:28

開200萬賓士拉K玩「吃雞」 波麗士靠近渾然不知

2019-03-13 11:37

影／「一粒眠」藏音箱運送美國價格翻多倍 5青少年幫寄貨落網

2019-03-13 11:28

吳志揚前秘書鄒德道涉貪 收全新BMW及百萬現金遭起訴

2019-03-13 10:29

詐團菲律賓宿霧設機房 59大陸人被騙人民幣350萬

2019-03-13 10:27

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

涉圖利…昔百萬年薪今月薪領3萬 明星調查官成蔬果送貨員

2019-03-14 06:58

扯！超商發現過期品罰1萬元 店員泣：等於整月做白工

2019-03-13 17:13

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

2019-03-13 13:14

淡江女學生離奇死在溝渠 疑似與少年開毒趴

2019-03-13 16:02

派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

2019-03-13 16:31

「戲說台灣」藝人康龍去年住家火警1死4傷 兒子卻在自家樓下縱火

2019-03-13 17:16

謎案…25歲女大生陳屍溝渠 16歲少年倒一旁

2019-03-13 23:30

桃園驚傳月子中心虐嬰 女嬰屁股嚴重燙傷急救

2019-03-14 10:56

影／集集火車衝上人行道畫面曝光 目擊者：幸好不是假日

2019-03-13 18:00

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

2019-03-14 10:52

淡水新市鎮清晨巨響嚇壞民眾 網友：頭皮發麻了1分多鐘

2019-03-14 09:00

成醫體循師林光宇停職 廟口打工賣臭豆腐

2019-03-13 14:56

澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

2019-03-13 20:06

汽美店免費洗嬰兒椅 奧客提超扯要求讓老闆秒封鎖

2019-03-13 13:30

聯晚之眼／酒駕帶走15歲女兒 母將思念寫成28詩篇

2019-03-13 14:57

自殺前告別鄰居 白河警千鈞一髮救人

2019-03-13 14:58

海巡一兵搞大少女肚子偷墮胎 結果僅醫師要坐牢

2019-03-13 21:01

樹林區汽車相撞致側邊全撞爛 嚇壞一旁超商民眾

2019-03-14 00:01

中華科大傳墜樓 傷者疑是東吳學生

2019-03-13 20:22

淡江女大生離奇陳屍溝渠 少年疑吸毒倒臥在旁

2019-03-13 15:30

有「嘉明的味道」還不夠 告通姦無精液斑法官判無罪

2019-03-14 08:10

香檳女孩雙手高舉香檳熱場 中研院博士生揉她臀5秒挨罰

2019-03-13 18:30

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06

花蓮石梯港驚見浮屍 死者懷疑來自外地

2019-03-13 13:03

你累了嗎？到超商點「92加滿！」司機尷尬糗爆

2019-03-13 13:21

製毒廠4500萬現鈔來源成謎 女拒吐實遭聲押

2019-03-13 23:04

老公外遇小三產下女嬰 妻在冰箱發現哺嬰的母乳

2019-03-14 08:05

彰化疑祖孫三代車內燒炭自殺 2昏迷1清醒均有生命危險　

2019-03-14 00:00

集集線列車疑煞不住車 脫軌衝300公尺撞上人行道

2019-03-13 16:52

彰化集合式住宅火警 消防人員即刻救援8人救出

2019-03-13 19:15

聯晚之眼／酒駕肇事者不賠不道歉 家屬悲：政府幫了什麼？

2019-03-13 14:32

疑A柱擋視線 北市婦遭公車輾過送醫不治

2019-03-13 12:48

錢出去、票沒來！萬元搶鄧紫棋演唱會門票 4粉絲被騙

2019-03-13 12:29

淡江女學生離奇命案 伴屍少年疑似吸毒住院觀察

2019-03-14 09:32

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

影╱剛出生就被棄養 「警犬小黃」掛牌民眾讚好萌

2019-03-14 10:24

錄音筆蒐證「晚上給你」 麻辣對話卻不算通姦

2019-03-13 17:41

衝製毒工廠驚見4500萬現鈔、瑪莎拉帝 警憂毒品已流出

2019-03-13 12:28

國道3號田寮匝道砂石車翻覆 2人送醫

2019-03-13 12:29

消防員崩潰日快到了 他們拜託「確實滅火別燒雜草」

2019-03-13 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top