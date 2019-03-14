影╱持槍強盜屏東萬丹鄉雜貨店 角頭大哥落網

2019-03-14 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



48歲李姓男子以桃園「北門口」角頭大哥自居，今年1月份與另名幫派成員，持槍到屏東縣萬丹鄉的一處雜貨店，抵住店家的頭部，搶走約兩萬元，另名成員落網後，屏東地檢署對李男發布強盜罪通緝，台北市松山警分局偵查隊本月12日循線將他逮捕，發現他腰際還放了3把改造手槍，彈匣與子彈40顆。

李男火力驚人，持3把改造手槍和40發子彈。記者李承穎／翻攝 分享 facebook

警方調查，李男等人駕駛小貨車持槍強盜，當時持槍喝令店員不准動，到收銀台取現金，店員看到有客人進來，便大聲呼救，李等2人隨即駕車逃逸，警方根據車號將另名成員逮捕，李則逃逸。當地雜貨店是鄉民聚集地，單純的鄉鎮發生強盜後，都人心惶惶。

李男火力驚人，持3把改造手槍和40發子彈。記者李承穎／翻攝 分享 facebook

警方指出，李在桃園市新屋區一帶活動，松山警分局與桃園市龍潭分局及行政院海巡署幹員共組專案小組，多次派員前往勘察，本月12日晚間專案人員再次前往新屋區中山東路進行蒐證時，看到李獨自一人駕車至人煙稀少之處，且下車步行並東張西望似乎在尋找東西，行跡明顯可疑。

也發現李男腰間鼓起，顯非一般常人衣著樣態，立即予以攔查，果然在李腰際發現槍彈。