華山分屍案「恐怖情人說」挨告 柯文哲獲不起訴

2019-03-14 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



華山分屍案震驚社會，台北市長柯文哲去年受訪時提及「沒有做的時候，也不知道他是恐怖情人」等語，死者父親不滿柯稱「恐怖情人難防」，認為兩人根本不是情侶，狀告涉誹謗死者等罪。台北地檢署調閱新聞畫面，認定柯講述的脈絡是指情殺很難預防，並非指這起事件是情殺，且是回應媒體提問，認定罪證不足，今不起訴。

去年6月發生華山分屍案後，柯文哲被媒體追問：「如何防範恐怖情人」？柯文哲回答說：「恐怖情人有時候還是會出現」；被害女子的父親，不滿柯文哲以「恐怖情人」一詞形容女兒與兇手之間的關係，控告柯文哲誹謗死者等罪。

死者父親指柯文哲談論命案沒有同理心，態度非常輕蔑，隨意評論死者跟兇手是「恐怖情人」的關係，非常不恰當。他質疑，柯文哲將華山分屍案定位成恐怖情人的關係，只是要掩飾市府團隊在管理上的腐敗無能以及轉移焦點，市府在華山草原縱容違章建物存在7個月都不處理，把華山草原塑造成犯罪溫床、藏汙納垢的毒瘤，才形成華山分屍案。

他表示，因從未看過柯文哲對自己的發言有所歉意，他才訴諸法律還女兒一個公道。

檢方調閱柯文哲媒體訪問資料，查出柯文哲去年9月7日針對遭死者家屬提告一事，表示提告是人民的權利；恐怖情人部分，柯文哲解釋，有些地方是誤會，恐怖情人那件事情，是當時記者問他「如何防範恐怖情人」，他才說「恐怖情人有時候還是會出現」，家屬有點誤會，但除了那一點之外，政府該負責任還是會負責任。

檢方認為，依據柯文哲相關受訪資料，他敘述華山案的脈絡是情殺很難預防，發生憾事是社會安全網的問題，恐怖情人一詞也非由他口中先講出來，是因應媒體提問，因此今依罪證不足，將他不起訴。