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印尼助台弱勢匯3億美元？愛心輪椅男險被騙財

2019-03-14 09:52聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市一名行動不便靠輪椅代步的周姓男子，平時在在參加宗教團體的活動，他在某某宗教社團的臉書認識一名素未謀面、自稱印尼籍男子臉友，對方誆稱只要他匯出筆款項1550美金就可以完成開戶，他就會匯款美金3億元資助台灣弱勢團體及孤兒。周男不疑有他前往匯款，但因匯到境外帳號引起銀行起疑，員警趕至阻止這起詐騙案。員警說「匯3億怎麼可能？我怎麼沒有這機會」，男子才相信是騙局，保住生活費。

基隆市警察局第二分局信六路派出所12日上午11時許接獲台灣銀行報案，50多歲坐輪椅的周男，堅持要匯款到境外帳戶，十分可疑，疑似遭到詐騙，警員簡慈侯、何峻安獲報立即到場處理。員警先問他要匯多少，為何原因，周男起初吞吞吐吐不願說，後來才吐實表示要匯錢，對方就會匯款幫助台灣的弱團體，他只是想要送愛心。

警方說，周男表示，他是在某個宗教社團之臉書認識一名素未謀面、自稱印尼籍之男子，該男子說要幫助台灣弱勢團體，告知他匯款美金1550元（約台幣4.8萬元）至指定帳戶，男子所屬的團體將匯款美金3億元資助台灣弱勢團體及孤兒，會匯到他的帳戶，由他的名義來捐出去，也是做善事。

信六路派出所長朱德望指出，周男不疑有詐，為了及早提供善款，顧不得自己行動不便，從住家獨自騎乘電動輪椅車至台灣銀行匯款，所幸銀行行員與警方及時攔阻才保住生活費。他說，民眾雖然有愛心，但金額如此龐大，便知其中有詐，應仔細查證清楚。

第二分局長林振明呼籲，詐欺手法不斷翻新，民眾應提高警覺嚴防詐騙，捐款應選擇合法立案的公益團體或財團法人，以免善心反遭歹徒利用，不可不慎。

基隆市一名行動不便靠輪椅代步的周姓男子，差點被騙，幸警方攔阻。圖／警方提供
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基隆市一名行動不便靠輪椅代步的周姓男子，差點被騙，幸警方攔阻。圖／警方提供
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基隆市一名行動不便靠輪椅代步的周姓男子，差點被騙，幸警方攔阻。圖／警方提供
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基隆市一名行動不便靠輪椅代步的周姓男子，差點被騙，幸警方攔阻。圖／警方提供
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警員簡慈侯、何峻安獲報立即到場處理，成功攔阻一起詐騙案。圖／警方提供
警員簡慈侯、何峻安獲報立即到場處理，成功攔阻一起詐騙案。圖／警方提供
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詐騙基隆印尼
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