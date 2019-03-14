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淡江女學生離奇命案 伴屍少年疑似吸毒住院觀察

2019-03-14 09:32聯合報 記者李承穎╱即時報導

袁姓少年躺在草坪上，袁母坐在一旁陪伴。記者李承穎／翻攝
袁姓少年躺在草坪上，袁母坐在一旁陪伴。記者李承穎／翻攝
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淡江大學四年級魏姓女學生昨天被發現陳屍在台北市大南抽水站的溝渠內，一旁還有意識不清的16歲袁姓少年，警方昨天將袁帶回警局，但他對案情不願交代，還疑似因吸毒不斷恍惚、昏睡，母親全程陪伴，並請來律師，昨晚6時許，袁突然說頭痛，送醫後醫生發現他肝指數過高，可能吞服大量藥物，留院觀察，袁的律師也希望等他清醒後，再做警詢筆錄。

據了解，袁姓少年16歲前都在澳洲念書，昨天身上還有一張國際學生證，返台後時常離家不歸，讓母親很頭痛，他在酒吧結識魏女後，便到魏女家中暫住半個月，魏女的家屬堅稱兩人並非男女朋友。

警方表示，袁姓少年昨天早上6時許，倒臥在大南抽水站的草坪上，路人見狀報警，警方到場後聯繫袁母到場，袁母請警方離去，獨自陪伴他，但上午9時許發現30公尺外的溝渠有一雙鞋，好奇前去查看，發現魏女（25歲）遺體，嚇得趕緊報案，員警到場後，袁母還不斷發抖。

警方指出，魏女面部朝下，身體浮腫，但衣著完好，鞋子還整齊擺放旁邊，身上沒有打鬥痕跡，死亡時間不超過一天，身上沒有外傷，研判沒有外力介入，死亡的溝渠約有二公尺深，上方有有安全網套著，下方柵欄可供半個人身進出，可能自行鑽入溝渠，或是從上方安全網縫隙墜落。

由於兩人先前對話紀錄提到吸食大麻，是否因吸食毒品後意識不清跌落溝渠，待法醫解剖釐清。袁母坦言，兒子正經歷叛逆期，她也束手無策，不清楚兒子的生活。

警方初判是意外，到魏女住處搜索查扣到疑似吸食大麻的捲煙器、水煙管，雖然沒有查獲到毒品，但有大量安眠藥、普拿疼等合法藥物，已聲請對袁強制抽血釐清有無毒品反應。

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