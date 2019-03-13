製毒廠4500萬現鈔來源成謎 女拒吐實遭聲押

2019-03-13 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



檢警前天深夜到高雄仁武、鳥松區攻堅破獲製毒工廠，逮捕黃姓男子及紀女夫妻檔，除查扣毒品及製毒工具外，更驚見現鈔4500萬元、一輛瑪莎拉蒂跑車，懷疑已有毒品出貨收到款項；橋頭地檢署今晚聲押紀女獲准，黃則因跳下3樓腿骨折，目前仍戒護治療中，檢警將深入追查幕後集團。

據了解，紀女（33歲）否認知情，辯稱不清楚屋內有在製毒，不過檢警監控多時掌握她涉案證據，認定製造販賣二級毒品，且有勾串共犯串證之虞。

此案為新北市刑大查緝毒品向上溯源，掌握上游工廠疑似藏身高雄，報請橋檢指揮並會同三民二分局、仁武分局、高市保大成立專案小組，前晚分別到仁武區名湖街、鳥松區忠義路執行搜索。

大批警力攻入仁武區名湖街住宅，發現一輛瑪莎拉蒂停放，屋內黃姓夫妻發覺不對勁想逃，黃姓男子（33歲）從3樓跳下，警方趕緊控制紀女，不過黃因骨折隨即遭逮；警方在三樓查到安非他命約6公斤、K他命約10公斤，還有製毒器具，更驚訝的是3300萬元現金。警方另到鳥松區屋內搜到1200萬現金，合計4500萬。