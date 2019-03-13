親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

遠航長灘島偏移跑道 村民全出來看熱鬧

澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

2019-03-13 20:06聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄警方偵辦毒品案件向上溯源，上周二前往高雄左營的海軍神鷹營區搜索，逮捕上士蔡佩儒並搜出毒咖啡包，蔡也承認持毒，海軍立刻開鍘核予「撤職」處分、不得支領退伍金；但令人感嘆的是，蔡是2014年澎湖空難生還者，他當時救了1名女童登上新聞版面，現涉毒結束軍旅生涯。

據了解，高市三民二警分局、刑事局南打偵辦毒品案件，嫌犯指認出其他涉案人身分，其中1人就是海軍反潛航空大隊的上士蔡佩儒，不過空難後蔡已經改名，警方辦案時也不知他有此特殊過往。

警方上周二帶回5人到案，其中會同高雄憲兵隊前往左營的營區、蔡的住處同步搜索，後來在住處查獲4包毒咖啡包，蔡承認持有、吸食，不過警方另掌握他疑有幫藥頭運送毒品，此部分將深入追查。

據了解，2014年7月23日復興航空在澎湖墜毀，造成49人死亡、9人重傷，當時是中士的蔡佩儒與顏姓上士女友幸運生還，兩人救了1名小妹妹受到社會肯定；不過他疑因受傷，轉到地勤服務，雖升上士，也與女友分手，據指他內心仍有墜機陰影，是否因此碰毒尚無法證實。

蔡佩儒被依違反毒品防制條例移送地檢署偵辦後，檢方命令交保，但海軍已對他涉及不法召開評議，依「陸海空軍懲罰法」、「國軍軍風紀維護實施規定」將他撤職，並不得支領退伍金。

上士蔡佩儒曾是澎湖空難生還者，卻涉毒品案遭逮。報系資料照／高雄攝影記者聯誼會提供
上士蔡佩儒曾是澎湖空難生還者，卻涉毒品案遭逮。報系資料照／高雄攝影記者聯誼會提供
分享

毒品海軍澎湖
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

淡江女學生離奇死在溝渠 疑似與少年開毒趴

2019-03-13 16:02

墓園工在墓園持鋸砍同行26刀 依殺人罪判8年

2019-03-13 17:22

淡江女大生離奇陳屍溝渠 少年疑吸毒倒臥在旁

2019-03-13 15:30

台船遭撞指控大陸漁船侵門踏戶 海巡署調查

2019-03-13 15:04

聯晚之眼／台大女醫遭酒駕撞死 母沉痛：怎想得到孩子比我早走…

2019-03-13 14:48

淡大女學生離奇陳屍溝渠 身旁還有酒醉的學弟

2019-03-13 14:42

聯晚之眼／酒駕肇事者不賠不道歉 家屬悲：政府幫了什麼？

2019-03-13 14:32

聯晚之眼／酒駕促祭重罰 受害者家屬29日陳情

2019-03-13 13:53

褲檔異常突出走路姿勢怪怪的 警盤查起出槍支

2019-03-13 13:16

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

衝製毒工廠驚見4500萬現鈔、瑪莎拉帝 警憂毒品已流出

2019-03-13 12:28

開200萬賓士拉K玩「吃雞」 波麗士靠近渾然不知

2019-03-13 11:37

影／「一粒眠」藏音箱運送美國價格翻多倍 5青少年幫寄貨落網

2019-03-13 11:28

吳志揚前秘書鄒德道涉貪 收全新BMW及百萬現金遭起訴

2019-03-13 10:29

詐團菲律賓宿霧設機房 59大陸人被騙人民幣350萬

2019-03-13 10:27

種有機蔬菜難賺 「青農典範」改種大麻

2019-03-13 00:42

醉漢對空試槍 子彈拋物線射入對街民宅

2019-03-13 00:38

北市公車再傳撞路人身亡 疑轉彎死角沒看到

2019-03-12 21:19

四海幫圓山春酒席開百桌 香港和勝和跨海相挺

2019-03-12 19:49

三重民宅無端遭槍擊 警方研判是嫌犯玩槍誤擊

2019-03-12 19:36

前助理性侵女助理 童仲彥：差點要開扁

2019-03-12 19:13

黑澀會美眉「薔薔」涉毒趴 主辦人是中部碾米大亨么子

2019-03-12 18:07

黑澀會美眉毒趴被逮 主辦人大亨么子竟繳不出8萬保金

2019-03-12 17:36

陳檡文剛上任遭爆公車私用不付錢 警察局：爆料不實

2019-03-12 16:51

劉喬安被拘提！檢方：她遭控詐欺屢傳不到

2019-03-12 14:44

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

被嫌沒錢沒出息 他努力九年曝光月薪報復前女友

2019-03-13 10:23

北市公車再傳撞路人身亡 疑轉彎死角沒看到

2019-03-12 21:19

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

2019-03-13 13:14

淡江女學生離奇死在溝渠 疑似與少年開毒趴

2019-03-13 16:02

派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

2019-03-13 16:31

「戲說台灣」藝人康龍去年住家火警1死4傷 兒子卻在自家樓下縱火

2019-03-13 17:16

聽聞嬌妻婚前是別人小三 他悶悶不樂離家不歸

2019-03-12 22:13

他獨自照顧高齡失智母 呆坐客廳不動鄰居發現他死了

2019-03-13 10:41

「沒照片車大概這樣」 他賣車PO手繪圖網秒懂

2019-03-12 21:45

糊塗運將找錯對象摸錯人 駕車追10公里摸她下體

2019-03-12 20:31

成醫體循師林光宇停職 廟口打工賣臭豆腐

2019-03-13 14:56

又是酒駕！酒後開車撞路燈 車對折人也對折

2019-03-13 08:38

影／集集火車衝上人行道畫面曝光 目擊者：幸好不是假日

2019-03-13 18:00

老師是「韓粉」怎麼辦？ 音樂課沒音樂竟評論時事

2019-03-12 21:48

淡江女大生離奇陳屍溝渠 少年疑吸毒倒臥在旁

2019-03-13 15:30

扯！超商發現過期品罰1萬元 店員泣：等於整月做白工

2019-03-13 17:13

汽美店免費洗嬰兒椅 奧客提超扯要求讓老闆秒封鎖

2019-03-13 13:30

汽車旅館13男女開毒趴 南警查獲1公斤K他命

2019-03-12 21:17

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06

許金龍2億交保拒賠49萬 股民怨想拿一之鄉蛋糕和解

2019-03-12 19:17

坑喪家索紅包 火化場班長「加班爐」A百萬

2019-03-13 10:59

花蓮石梯港驚見浮屍 死者懷疑來自外地

2019-03-13 13:03

集集線列車疑煞不住車 脫軌衝300公尺撞上人行道

2019-03-13 16:52

自殺前告別鄰居 白河警千鈞一髮救人

2019-03-13 14:58

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

吳志揚前秘書鄒德道涉貪 收全新BMW及百萬現金遭起訴

2019-03-13 10:29

疑A柱擋視線 北市婦遭公車輾過送醫不治

2019-03-13 12:48

聯晚之眼／酒駕肇事者不賠不道歉 家屬悲：政府幫了什麼？

2019-03-13 14:32

竹北木材工廠大火 驚險搶救45歲男員工

2019-03-12 21:23

錢出去、票沒來！萬元搶鄧紫棋演唱會門票 4粉絲被騙

2019-03-13 12:29

衝製毒工廠驚見4500萬現鈔、瑪莎拉帝 警憂毒品已流出

2019-03-13 12:28

種有機蔬菜難賺 「青農典範」改種大麻

2019-03-13 00:42

誆騙和馬國拿督合作投資 檢聲押吸金主嫌扣1.7億財產

2019-03-12 21:28

你累了嗎？到超商點「92加滿！」司機尷尬糗爆

2019-03-13 13:21

疑工作壓力大 男子自停車場9樓跳樓身亡

2019-03-13 11:38

淡大女學生離奇陳屍溝渠 身旁還有酒醉的學弟

2019-03-13 14:42

向警借1千元不成 「多拉A夢」嬤從身上多處掏錢付旅費

2019-03-13 11:06

彰化集合式住宅火警 消防人員即刻救援8人救出

2019-03-13 19:15

香檳女孩雙手高舉香檳熱場 中研院博士生揉她臀5秒挨罰

2019-03-13 18:30

醉漢對空試槍 子彈拋物線射入對街民宅

2019-03-13 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top