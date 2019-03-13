澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

2019-03-13 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄警方偵辦毒品案件向上溯源，上周二前往高雄左營的海軍神鷹營區搜索，逮捕上士蔡佩儒並搜出毒咖啡包，蔡也承認持毒，海軍立刻開鍘核予「撤職」處分、不得支領退伍金；但令人感嘆的是，蔡是2014年澎湖空難生還者，他當時救了1名女童登上新聞版面，現涉毒結束軍旅生涯。

據了解，高市三民二警分局、刑事局南打偵辦毒品案件，嫌犯指認出其他涉案人身分，其中1人就是海軍反潛航空大隊的上士蔡佩儒，不過空難後蔡已經改名，警方辦案時也不知他有此特殊過往。

警方上周二帶回5人到案，其中會同高雄憲兵隊前往左營的營區、蔡的住處同步搜索，後來在住處查獲4包毒咖啡包，蔡承認持有、吸食，不過警方另掌握他疑有幫藥頭運送毒品，此部分將深入追查。

據了解，2014年7月23日復興航空在澎湖墜毀，造成49人死亡、9人重傷，當時是中士的蔡佩儒與顏姓上士女友幸運生還，兩人救了1名小妹妹受到社會肯定；不過他疑因受傷，轉到地勤服務，雖升上士，也與女友分手，據指他內心仍有墜機陰影，是否因此碰毒尚無法證實。