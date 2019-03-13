淡江大學女學生離奇死亡 警在家中找到疑似大麻捲菸器

2019-03-13 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



淡江大學四年級魏姓女學生今天上午陳屍在大南抽水站溝渠，一旁還有疑似吸食毒品的袁姓16歲少年，警方懷疑兩人在開毒趴，到魏女住處搜索，發現疑似吸食大麻的捲菸器，查扣回警局化驗。

魏女的家屬指出，兩人是朋友關係，在夜店認識後，少年疑似逃家，到魏女住處住半個月，但不知道兩人生活情形。袁姓少年仍未配合警方，已帶他去醫院強制抽血，釐清是否有吸毒。