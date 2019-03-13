誤信吸毒減肥？ 女業務吸毒自摔血流滿面

2019-03-13 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄一名高姓女子因身材圓潤，聽從友人建議稱毒品可以減肥，但尚未減肥成功，就因吸食毒品精神恍惚，行走在路上自摔受傷，員警眼見不對勁上前協助，意外在高皮包內查獲K他命，訊後依違反毒品危害防制條例將高女送辦。

新興警分局中正三路派出所前日晚間9時許接獲報案，復興一路上有民眾受傷需警方協助，警方獲報立即趕往現場，到場見到高女血流滿面；經救護人員初步研判，高女為跌倒自摔，臉部、鼻子多處挫傷，衣服及雙手都沾滿了鼻血。

到場員警見高女目光呆滯、精神恍惚，連站都站不穩卻婉拒送醫，員警擔心再次發生意外好意送其返家，但女子始終說不清住在哪裡，一下說是住飯店，一下說是住旗津，警方只好將高帶返所查證身分。

在請高女皮包內的證件拿出來時，她卻故意遮掩，眼尖的員警立刻察覺不對勁，果然在其隨身皮包內看到一包疑似毒品的白色結晶體，經員警大聲喝斥後，高見事跡敗露，才向警方坦承是三級毒品K他命(42.66公克)。