ANB吸金集團騙近300人 吸金10億元

2019-03-13 17:13 中央社 台北13日電



刑事局破獲由38歲男子李牧耘等人籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，謊稱投資馬來西亞房地產可獲高報酬率，違法吸金近新台幣10億元，已知受害者近300人。

刑事局今天舉辦「偵辦馬來西亞『ANB＆M101』吸金集團幹部違反銀行法案」記者會，國際科第二隊副隊長張詔雄表示，經查「馬來西亞ANB&M101」集團利用投資馬來西亞房地產為幌子，向受害人謊稱年報酬率可高達348%。

此吸金集團約自民國106年上半年開始運作，並在國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，同時利用OBU（境外金融中心）帳戶移轉及隱匿吸金所得，初步清查其涉嫌違法吸取近10億元資金。

根據警方調查發現，具金融科技（fintech）背景的李牧耘為吸金集團的帳房，除透過OBU帳戶轉移資金外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人，為擴大業務及吸引民眾投資，還委外製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以便親自管理集團投資人帳務。

專案小組見時機成熟，於今年3月11日到台北市、桃園市和台中市等地同步搜索7處相關場所，並拘提主嫌李牧耘及通知3名犯嫌到案。

現場查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台及相關書證，另向台北地方法院聲請扣押1億7600餘萬元範圍內財產獲准。

由於本案受害人眾多，光是自救會成員數就多達近300人，警方呼籲若還有其他受害民眾請盡快報案。