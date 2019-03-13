淡江女學生離奇死在溝渠 疑似與少年開毒趴

2019-03-13 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



淡江大學資訊傳播學系大學四年級魏姓女學生（25歲）今天上午被人發現陳屍在大南抽水站的溝渠內，一旁還有意識不清的袁姓少年（16歲），袁起初是被路人報案路倒，警方到場聯繫母親前來照顧，員警離去後，袁母發現30公尺外有一雙鞋子，前來查看時，赫然發現魏女的遺體，趕緊報案，員警到場後，袁母還驚魂未定，全身發抖，無法言語。

警方調閱監視器畫面發現，魏女和袁姓少年疑似同居，在昨天晚上9時許到便利商店購物，但大南抽水站附近沒有監視器畫面，袁男又意識不清無法製作筆錄，暫時無法確認魏女死亡經過。

警方調查，死者面部朝下，身體略微浮腫，衣著完好，鞋子也在旁邊，身上沒有打鬥痕跡，死亡時間可能不超過一天，但身上沒有外傷，研判沒有外力介入，但死亡的溝渠都有護繩罩著，但有半個人身的開口，可能爬入溝渠內，但要還待解剖釐清，遺體已移至二殯。

警方指出，魏女是淡江大學資訊傳播系學生，今年才復學，袁姓少年則是輟學，離家多時，還在釐清兩人關係。袁男起初謊報哥哥的名字，還自稱是死者大一學弟。

據了解，袁男查扣的手機也曾告知魏女有大麻可以提供，但身旁大量菸蒂、泡麵和酒瓶等，都已查扣回來鑑識，疑似在開毒趴，但現場沒有查扣到毒品。

袁男疑似因吸毒意識不清，一下說在酒吧認識死者，後來又改口說不認識。袁母則表示，他兒子沒有交女友，只是還在叛逆期，好幾天都沒回家。

百齡橋下男子醉倒處 驚見女學生浮屍

【中央社／台北13日電】

有民眾今天凌晨發現台北市士林區百齡橋下有一醉倒男子，員警到場協助並通知家屬袁母到場後便離去，未料不久後接獲袁母報案指附近有具浮屍，經查死者為淡江大學女學生。

北市警方今天凌晨近6時許接獲民眾報案，指台北市士林區百齡橋下路邊有男子醉倒，經派員到場發現21歲袁姓男子酒醉倒臥地上，現場有煙蒂和啤酒罐，員警將他叫醒並聯繫家屬袁母到場協助後便離去。

不料，警方在上午9時許接獲袁母報案，稱她在場陪伴酒醉兒子時，突然發現百齡橋下大南抽水站蓄水池有一具屍體。

警消獲報後趕往現場查看，確定有具臉部腫脹且無法辨識性別和身分的浮屍，現場協助將其固定於岸邊，初步查看屍體並無外傷，死亡時間應該不超過一天，隨後找到證件確定為就讀淡江大學的25歲魏姓女子。

酒醉袁男一度被搖醒後表示，自己和魏女為朋友關係，但隨後又意識不清，目前人被帶回警局，待清醒後再偵訊，以釐清案情。

台北市士林區近來接續發生數起命案，像是今年3月1日發生的天母地區女兒弒母命案、去年底戚女不滿高齡97歲公公將其施虐致死案，以及去年6月外雙溪何姓兄弟鬩牆、砍死弟弟自殺身亡案件等，都引發各界高度關注。