台陸漁船碰撞 海巡署：已採水線下跡證請陸委會助求償

2019-03-13 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



屏東縣東港籍漁船魚進滿6號陳姓船長指控，遭大陸漁船碰撞，右舷受損，擔心上百萬元修船費求償無門。

對此，海洋委員會海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊今天指出，「魚進滿6號」是在本月8日上午11時10分，在棉花嶼東北方約7浬，遭大陸漁船「閩豐海00699」號碰撞。

「魚進滿6號」陳姓船長在蘇澳海巡隊製作筆錄時表示，該船忽遭大陸漁船「閩豐海00699」從右後方衝撞，當時「魚」船已有向蘭陽臺（蘇澳區漁會漁業電台）報案，但「豐」船表示想私下和解，並提供在台友人聯絡方式與「魚」船洽談和解事宜。

艦隊分署說明，接獲通報後，立即調派澳底隊、基隆隊巡防艇及北機隊謀星艦處理，但謀星艦與「魚」船船長通聯表示，「魚」船已與「豐」船達成初步和解，目前無須任何協助，星艦即恢復正常勤務。

蘇澳海巡隊表示，依據海洋委員會海巡署頒「常用勤務執行標準作業程式彙編」，民事案件以達成兩造和解為原則，艦隊分署第七海巡隊已製作訪談筆錄，並前往修船處的全福造船廠拍攝「魚」船水線下跡證，相關卷證將交由事發管轄海巡隊(第十六海巡隊)彙辦。