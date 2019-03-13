親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

台陸漁船碰撞 海巡署：已採水線下跡證請陸委會助求償

2019-03-13 15:51聯合報 記者羅建旺╱即時報導

屏東縣東港籍漁船魚進滿6號陳姓船長指控，遭大陸漁船碰撞，右舷受損，擔心上百萬元修船費求償無門。

對此，海洋委員會海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊今天指出，「魚進滿6號」是在本月8日上午11時10分，在棉花嶼東北方約7浬，遭大陸漁船「閩豐海00699」號碰撞。

「魚進滿6號」陳姓船長在蘇澳海巡隊製作筆錄時表示，該船忽遭大陸漁船「閩豐海00699」從右後方衝撞，當時「魚」船已有向蘭陽臺（蘇澳區漁會漁業電台）報案，但「豐」船表示想私下和解，並提供在台友人聯絡方式與「魚」船洽談和解事宜。

艦隊分署說明，接獲通報後，立即調派澳底隊、基隆隊巡防艇及北機隊謀星艦處理，但謀星艦與「魚」船船長通聯表示，「魚」船已與「豐」船達成初步和解，目前無須任何協助，星艦即恢復正常勤務。

蘇澳海巡隊表示，依據海洋委員會海巡署頒「常用勤務執行標準作業程式彙編」，民事案件以達成兩造和解為原則，艦隊分署第七海巡隊已製作訪談筆錄，並前往修船處的全福造船廠拍攝「魚」船水線下跡證，相關卷證將交由事發管轄海巡隊(第十六海巡隊)彙辦。

蘇澳海巡隊指出，若兩造雙方仍未達成和解，將由管轄海巡隊併卷層報海巡署，函請行政院大陸委員會協助處理後續求償等事宜，而蘇澳區延繩釣協會也表示，將透過全國漁會系統向福建區漁會取得聯繫溝通管道，全力協助漁民洽談和解事宜。

屏東縣東港籍漁船魚進滿6號陳姓船長指控，遭大陸漁船碰撞，右舷受損，蘇澳海巡隊今天...
屏東縣東港籍漁船魚進滿6號陳姓船長指控，遭大陸漁船碰撞，右舷受損，蘇澳海巡隊今天指出，拍攝「魚」船水線下跡證，若兩造雙方仍未達成和解，將由管轄海巡隊併報海巡署，函請行政院大陸委員會協助處理後續求償等事宜。圖／蘇澳海巡隊提供
分享
屏東縣東港籍漁船魚進滿6號陳姓船長指控，遭大陸漁船碰撞，右舷受損，擔心上百萬元修...
屏東縣東港籍漁船魚進滿6號陳姓船長指控，遭大陸漁船碰撞，右舷受損，擔心上百萬元修船費求償無門，蘇澳海巡隊今天指出，拍攝「魚」船水線下跡證，若兩造雙方仍未達成和解，將由管轄海巡隊併報海巡署，函請行政院大陸委員會協助處理後續求償等事宜。圖／蘇澳海巡隊提供
分享

海巡署蘇澳行政院

相關新聞

衝製毒工廠驚見4500萬現鈔、瑪莎拉帝 警憂毒品已流出

2019-03-13 12:28

淡江女學生離奇死在溝渠 疑似與少年開毒趴

2019-03-13 16:02

淡江女大生離奇陳屍溝渠 少年疑吸毒倒臥在旁

2019-03-13 15:30

台船遭撞指控大陸漁船侵門踏戶 海巡署調查

2019-03-13 15:04

聯晚之眼／台大女醫遭酒駕撞死 母沉痛：怎想得到孩子比我早走…

2019-03-13 14:48

淡大女學生離奇陳屍溝渠 身旁還有酒醉的學弟

2019-03-13 14:42

聯晚之眼／酒駕肇事者不賠不道歉 家屬悲：政府幫了什麼？

2019-03-13 14:32

聯晚之眼／酒駕促祭重罰 受害者家屬29日陳情

2019-03-13 13:53

褲檔異常突出走路姿勢怪怪的 警盤查起出槍支

2019-03-13 13:16

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

開200萬賓士拉K玩「吃雞」 波麗士靠近渾然不知

2019-03-13 11:37

吳志揚前秘書鄒德道涉貪 收全新BMW及百萬現金遭起訴

2019-03-13 10:29

詐團菲律賓宿霧設機房 59大陸人被騙人民幣350萬

2019-03-13 10:27

種有機蔬菜難賺 「青農典範」改種大麻

2019-03-13 00:42

醉漢對空試槍 子彈拋物線射入對街民宅

2019-03-13 00:38

北市公車再傳撞路人身亡 疑轉彎死角沒看到

2019-03-12 21:19

四海幫圓山春酒席開百桌 香港和勝和跨海相挺

2019-03-12 19:49

三重民宅無端遭槍擊 警方研判是嫌犯玩槍誤擊

2019-03-12 19:36

前助理性侵女助理 童仲彥：差點要開扁

2019-03-12 19:13

黑澀會美眉「薔薔」涉毒趴 主辦人是中部碾米大亨么子

2019-03-12 18:07

黑澀會美眉毒趴被逮 主辦人大亨么子竟繳不出8萬保金

2019-03-12 17:36

陳檡文剛上任遭爆公車私用不付錢 警察局：爆料不實

2019-03-12 16:51

劉喬安被拘提！檢方：她遭控詐欺屢傳不到

2019-03-12 14:44

三重老公寓遭槍擊 警方攻堅對面新大樓逮捕嫌犯

2019-03-12 14:22

時速100撞死人被控殺人 酒駕犯：沒感覺到車速

2019-03-12 13:10

青農典範返鄉種大麻 他還曾獲鄭文燦表揚肯定

2019-03-12 13:10

黑澀會美眉「薔薔」爆吸毒疑雲 訊後獲請回

2019-03-12 12:52

南投名間包裝廠鬥毆出人命 刺死同事只因工作分配

2019-03-12 12:30

韓女團GFRIEND來台演唱 台灣主辦方負責人被起訴侵權

2019-03-12 11:07

越界捕魚大陸漁船海上蛇行 台中海巡艇驚濤駭浪截捕

2019-03-12 11:00

「我要幫他一起解脫」 女持刀捅死情郎判15年

2019-03-12 10:23

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

黑澀會美眉「薔薔」涉毒趴 主辦人是中部碾米大亨么子

2019-03-12 18:07

被嫌沒錢沒出息 他努力九年曝光月薪報復前女友

2019-03-13 10:23

國道賓士哥對女騎士逼車 檢：緊急避難不起訴

2019-03-12 17:38

北市公車再傳撞路人身亡 疑轉彎死角沒看到

2019-03-12 21:19

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

2019-03-13 13:14

他請這尊「金身」回家嚇壞老母 網揭真相全笑翻

2019-03-12 20:19

四海幫圓山春酒席開百桌 香港和勝和跨海相挺

2019-03-12 19:49

聽聞嬌妻婚前是別人小三 他悶悶不樂離家不歸

2019-03-12 22:13

「沒照片車大概這樣」 他賣車PO手繪圖網秒懂

2019-03-12 21:45

他獨自照顧高齡失智母 呆坐客廳不動鄰居發現他死了

2019-03-13 10:41

許金龍2億交保拒賠49萬 股民怨想拿一之鄉蛋糕和解

2019-03-12 19:17

黑澀會美眉毒趴被逮 主辦人大亨么子竟繳不出8萬保金

2019-03-12 17:36

護理師女友幫老人把屎尿 他竟嫌：牽手覺得髒髒的

2019-03-12 16:30

糊塗運將找錯對象摸錯人 駕車追10公里摸她下體

2019-03-12 20:31

陳檡文剛上任遭爆公車私用不付錢 警察局：爆料不實

2019-03-12 16:51

又是酒駕！酒後開車撞路燈 車對折人也對折

2019-03-13 08:38

老師是「韓粉」怎麼辦？ 音樂課沒音樂竟評論時事

2019-03-12 21:48

超商員工就是神！奧客店內拉屎 他竟用衛生紙捧著清理

2019-03-12 18:14

天兵媽順手牽撒嬌3歲娃 回神驚喊「你誰啊」

2019-03-12 16:03

歹徒持剪刀到百貨公司廁所挾持櫃姐 男落網稱要討債

2019-03-12 19:54

研究生塑膠袋套頭自殺 警趕到赫然發現老爸是同事

2019-03-12 16:50

前助理性侵女助理 童仲彥：差點要開扁

2019-03-12 19:13

偷情生子的代價 少婦要賠原配2年薪水

2019-03-12 17:10

汽車旅館13男女開毒趴 南警查獲1公斤K他命

2019-03-12 21:17

汽美店免費洗嬰兒椅 奧客提超扯要求讓老闆秒封鎖

2019-03-13 13:30

除草工人一把無心火 竟釀國安工作停擺

2019-03-12 19:01

坑喪家索紅包 火化場班長「加班爐」A百萬

2019-03-13 10:59

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06

吳志揚前秘書鄒德道涉貪 收全新BMW及百萬現金遭起訴

2019-03-13 10:29

花蓮縣府前汽機車相撞 協助交管的竟是她

2019-03-12 19:19

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

竹北木材工廠大火 驚險搶救45歲男員工

2019-03-12 21:23

種有機蔬菜難賺 「青農典範」改種大麻

2019-03-13 00:42

他學蜘蛛人爬窗偷原味內衣褲 女子嚇慘

2019-03-12 16:30

不滿區間車誤點3分鐘每站停 男失控怒吼列車長

2019-03-12 16:53

誆騙和馬國拿督合作投資 檢聲押吸金主嫌扣1.7億財產

2019-03-12 21:28

衝製毒工廠驚見4500萬現鈔、瑪莎拉帝 警憂毒品已流出

2019-03-13 12:28

花蓮石梯港驚見浮屍 死者懷疑來自外地

2019-03-13 13:03

疑A柱擋視線 北市婦遭公車輾過送醫不治

2019-03-13 12:48

淡江女大生離奇陳屍溝渠 少年疑吸毒倒臥在旁

2019-03-13 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top