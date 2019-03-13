台陸漁船碰撞 海巡署：已採水線下跡證請陸委會助求償
屏東縣東港籍漁船魚進滿6號陳姓船長指控，遭大陸漁船碰撞，右舷受損，擔心上百萬元修船費求償無門。
對此，海洋委員會海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊今天指出，「魚進滿6號」是在本月8日上午11時10分，在棉花嶼東北方約7浬，遭大陸漁船「閩豐海00699」號碰撞。
「魚進滿6號」陳姓船長在蘇澳海巡隊製作筆錄時表示，該船忽遭大陸漁船「閩豐海00699」從右後方衝撞，當時「魚」船已有向蘭陽臺（蘇澳區漁會漁業電台）報案，但「豐」船表示想私下和解，並提供在台友人聯絡方式與「魚」船洽談和解事宜。
艦隊分署說明，接獲通報後，立即調派澳底隊、基隆隊巡防艇及北機隊謀星艦處理，但謀星艦與「魚」船船長通聯表示，「魚」船已與「豐」船達成初步和解，目前無須任何協助，星艦即恢復正常勤務。
蘇澳海巡隊表示，依據海洋委員會海巡署頒「常用勤務執行標準作業程式彙編」，民事案件以達成兩造和解為原則，艦隊分署第七海巡隊已製作訪談筆錄，並前往修船處的全福造船廠拍攝「魚」船水線下跡證，相關卷證將交由事發管轄海巡隊(第十六海巡隊)彙辦。
蘇澳海巡隊指出，若兩造雙方仍未達成和解，將由管轄海巡隊併卷層報海巡署，函請行政院大陸委員會協助處理後續求償等事宜，而蘇澳區延繩釣協會也表示，將透過全國漁會系統向福建區漁會取得聯繫溝通管道，全力協助漁民洽談和解事宜。
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