褲檔異常突出走路姿勢怪怪的 警盤查起出槍支

2019-03-13 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



鄒姓男子走在馬路上，遇到巡邏員警，神色慌張，走路姿勢怪異；警員上前盤查，發現他的褲檔異常「突出」，盤問時言語閃爍，還亂報資料，警方以M-Police比對身分，發現鄒是通緝犯，逮捕並附帶搜索，在他異常大的褲襠內赫然發現一把手槍，並起出毒品，訊後傷害通緝、毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。

新北市警海山分局指出，本月10日晚間6時許，新海派出所警員在板橋區四維路巡邏時，發現25歲鄒姓男子看到警察時，神色慌張、走路姿勢怪異，趨前盤查更見鄒的褲檔處異常異常「突出」；警方詢問時，鄒言語閃爍，亂報個資，警方以M-Police查出他是傷害通緝犯，當場逮捕。

警方調查，鄒姓男子因涉及傷害案沒有報到，今年2月被新北地檢署發布通緝犯；將他逮捕附帶搜索時，果然在異常大的褲檔內查獲改造槍枝，又在他外套口袋內發現安非他命1包及吸食器。