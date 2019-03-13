親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

黃光芹公布威脅簡訊 網友：看韓粉如何把韓推下神壇

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

六合彩組頭林琪容吸收在大里區農會任職的外甥女林佳穎當內應，先後涉嫌洗錢8075萬餘元，林佳穎並吸收同事胡珮如，伺機窺探刑事警察局向農會調查洗錢的情資，洩露給林琪容，經警持搜索票於去年查獲，台中地檢署今天依賭博、洩密、洗錢防制法等罪起訴林琪容等9人。

檢察官查出，林琪容、林佳穎同共洗錢8075萬餘元，已查扣4456萬餘元，以及查扣6筆土地，公共現值為1969萬餘元，搜索時查扣141萬元，請法官宣告沒收。

起訴書指出，林琪容（38歲）與外甥女林佳穎（38歲），自106年2、3月間起，經營六合彩賭博，林琪容以她台中市大里區農會的帳戶，供下游組頭陳靜慧、周敏莉、陳淑真等人匯入賭金使用，也將賭金轉存入林佳穎的帳戶。

在大里農會擔任職員的林佳穎，依阿姨林琪容指示，交付或收受賭金給上游組頭蔡鴻文、林達綸、「阿撇」、「阿斌」等人，掩飾、隱匿賭金，遂行洗錢目的。

自106年2月至107年7月止，林琪容的台中市大里區農會帳戶，由下游賭客匯入賭金6808萬餘元，林佳穎的大里區農會戶頭，由下游賭客匯入或自存賭金1266萬餘元，總計犯罪所得為8075萬餘元。

林琪容利用林佳穎為金融機構成員，經常處理犯罪偵查機關調閱資料的機會，由林佳穎找同事胡珮如（43歲）協助，於106年12月1日，由胡女偷看張姓同事保管的刑事局中部打擊犯罪中心函調大里區農會帳戶內容，以LINE傳給林資穎，再轉送給林琪容。

經警於去年10月29日，持搜索票查獲林琪容、林佳穎等人，農會存摺、印章、記事本、疑似洗錢支付單、賭金等物。

六合彩組頭林琪容吸收在大里區農會任職的外甥女林佳穎當內應，涉嫌洗錢8075萬餘元...
六合彩組頭林琪容吸收在大里區農會任職的外甥女林佳穎當內應，涉嫌洗錢8075萬餘元，林佳穎並吸收同事胡珮如，伺機窺探刑事警察局向農會調查洗錢的情資，洩露給林琪容，經警持搜索票於去年查獲，台中地檢署今天依賭博、洩密、洗錢防制法等罪起訴林琪容等9人。圖／本報資料照
分享

洗錢賭博台中市

相關新聞

影／「一粒眠」藏音箱運送美國價格翻多倍 5青少年幫寄貨落網

2019-03-13 11:28

衝製毒工廠驚見4500萬現鈔、瑪莎拉帝 警憂毒品已流出

2019-03-13 12:28

褲檔異常突出走路姿勢怪怪的 警盤查起出槍支

2019-03-13 13:16

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

開200萬賓士拉K玩「吃雞」 波麗士靠近渾然不知

2019-03-13 11:37

吳志揚前秘書鄒德道涉貪 收全新BMW及百萬現金遭起訴

2019-03-13 10:29

詐團菲律賓宿霧設機房 59大陸人被騙人民幣350萬

2019-03-13 10:27

種有機蔬菜難賺 「青農典範」改種大麻

2019-03-13 00:42

醉漢對空試槍 子彈拋物線射入對街民宅

2019-03-13 00:38

北市公車再傳撞路人身亡 疑轉彎死角沒看到

2019-03-12 21:19

四海幫圓山春酒席開百桌 香港和勝和跨海相挺

2019-03-12 19:49

三重民宅無端遭槍擊 警方研判是嫌犯玩槍誤擊

2019-03-12 19:36

前助理性侵女助理 童仲彥：差點要開扁

2019-03-12 19:13

黑澀會美眉「薔薔」涉毒趴 主辦人是中部碾米大亨么子

2019-03-12 18:07

黑澀會美眉毒趴被逮 主辦人大亨么子竟繳不出8萬保金

2019-03-12 17:36

陳檡文剛上任遭爆公車私用不付錢 警察局：爆料不實

2019-03-12 16:51

劉喬安被拘提！檢方：她遭控詐欺屢傳不到

2019-03-12 14:44

三重老公寓遭槍擊 警方攻堅對面新大樓逮捕嫌犯

2019-03-12 14:22

時速100撞死人被控殺人 酒駕犯：沒感覺到車速

2019-03-12 13:10

青農典範返鄉種大麻 他還曾獲鄭文燦表揚肯定

2019-03-12 13:10

黑澀會美眉「薔薔」爆吸毒疑雲 訊後獲請回

2019-03-12 12:52

南投名間包裝廠鬥毆出人命 刺死同事只因工作分配

2019-03-12 12:30

韓女團GFRIEND來台演唱 台灣主辦方負責人被起訴侵權

2019-03-12 11:07

越界捕魚大陸漁船海上蛇行 台中海巡艇驚濤駭浪截捕

2019-03-12 11:00

「我要幫他一起解脫」 女持刀捅死情郎判15年

2019-03-12 10:23

毒犯攜毒拒檢 駕車衝撞員警機車還拖行

2019-03-12 09:36

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

黑澀會美眉「薔薔」涉毒趴 主辦人是中部碾米大亨么子

2019-03-12 18:07

國道賓士哥對女騎士逼車 檢：緊急避難不起訴

2019-03-12 17:38

被嫌沒錢沒出息 他努力九年曝光月薪報復前女友

2019-03-13 10:23

北市公車再傳撞路人身亡 疑轉彎死角沒看到

2019-03-12 21:19

劉喬安被拘提！檢方：她遭控詐欺屢傳不到

2019-03-12 14:44

他請這尊「金身」回家嚇壞老母 網揭真相全笑翻

2019-03-12 20:19

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

2019-03-13 13:14

四海幫圓山春酒席開百桌 香港和勝和跨海相挺

2019-03-12 19:49

聽聞嬌妻婚前是別人小三 他悶悶不樂離家不歸

2019-03-12 22:13

「沒照片車大概這樣」 他賣車PO手繪圖網秒懂

2019-03-12 21:45

許金龍2億交保拒賠49萬 股民怨想拿一之鄉蛋糕和解

2019-03-12 19:17

他獨自照顧高齡失智母 呆坐客廳不動鄰居發現他死了

2019-03-13 10:41

黑澀會美眉毒趴被逮 主辦人大亨么子竟繳不出8萬保金

2019-03-12 17:36

護理師女友幫老人把屎尿 他竟嫌：牽手覺得髒髒的

2019-03-12 16:30

糊塗運將找錯對象摸錯人 駕車追10公里摸她下體

2019-03-12 20:31

陳檡文剛上任遭爆公車私用不付錢 警察局：爆料不實

2019-03-12 16:51

老師是「韓粉」怎麼辦？ 音樂課沒音樂竟評論時事

2019-03-12 21:48

又是酒駕！酒後開車撞路燈 車對折人也對折

2019-03-13 08:38

超商員工就是神！奧客店內拉屎 他竟用衛生紙捧著清理

2019-03-12 18:14

天兵媽順手牽撒嬌3歲娃 回神驚喊「你誰啊」

2019-03-12 16:03

列車換軌…她追車跑8趟跌2跤快崩潰 長榮女大生神救援

2019-03-12 15:44

歹徒持剪刀到百貨公司廁所挾持櫃姐 男落網稱要討債

2019-03-12 19:54

前助理性侵女助理 童仲彥：差點要開扁

2019-03-12 19:13

研究生塑膠袋套頭自殺 警趕到赫然發現老爸是同事

2019-03-12 16:50

汽車旅館13男女開毒趴 南警查獲1公斤K他命

2019-03-12 21:17

偷情生子的代價 少婦要賠原配2年薪水

2019-03-12 17:10

男星張庭瑚酒駕摔車畫面曝光 犁田冒火花臉破相

2019-03-12 15:34

除草工人一把無心火 竟釀國安工作停擺

2019-03-12 19:01

坑喪家索紅包 火化場班長「加班爐」A百萬

2019-03-13 10:59

吳志揚前秘書鄒德道涉貪 收全新BMW及百萬現金遭起訴

2019-03-13 10:29

花蓮縣府前汽機車相撞 協助交管的竟是她

2019-03-12 19:19

竹北木材工廠大火 驚險搶救45歲男員工

2019-03-12 21:23

種有機蔬菜難賺 「青農典範」改種大麻

2019-03-13 00:42

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06

他學蜘蛛人爬窗偷原味內衣褲 女子嚇慘

2019-03-12 16:30

不滿區間車誤點3分鐘每站停 男失控怒吼列車長

2019-03-12 16:53

誆騙和馬國拿督合作投資 檢聲押吸金主嫌扣1.7億財產

2019-03-12 21:28

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

三重老公寓遭槍擊 警方攻堅對面新大樓逮捕嫌犯

2019-03-12 14:22

下藥洗劫女網友偷拍裸照 迷魂大盜判8年

2019-03-12 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top