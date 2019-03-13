大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



六合彩組頭林琪容吸收在大里區農會任職的外甥女林佳穎當內應，先後涉嫌洗錢8075萬餘元，林佳穎並吸收同事胡珮如，伺機窺探刑事警察局向農會調查洗錢的情資，洩露給林琪容，經警持搜索票於去年查獲，台中地檢署今天依賭博、洩密、洗錢防制法等罪起訴林琪容等9人。

檢察官查出，林琪容、林佳穎同共洗錢8075萬餘元，已查扣4456萬餘元，以及查扣6筆土地，公共現值為1969萬餘元，搜索時查扣141萬元，請法官宣告沒收。

起訴書指出，林琪容（38歲）與外甥女林佳穎（38歲），自106年2、3月間起，經營六合彩賭博，林琪容以她台中市大里區農會的帳戶，供下游組頭陳靜慧、周敏莉、陳淑真等人匯入賭金使用，也將賭金轉存入林佳穎的帳戶。

在大里農會擔任職員的林佳穎，依阿姨林琪容指示，交付或收受賭金給上游組頭蔡鴻文、林達綸、「阿撇」、「阿斌」等人，掩飾、隱匿賭金，遂行洗錢目的。

自106年2月至107年7月止，林琪容的台中市大里區農會帳戶，由下游賭客匯入賭金6808萬餘元，林佳穎的大里區農會戶頭，由下游賭客匯入或自存賭金1266萬餘元，總計犯罪所得為8075萬餘元。

林琪容利用林佳穎為金融機構成員，經常處理犯罪偵查機關調閱資料的機會，由林佳穎找同事胡珮如（43歲）協助，於106年12月1日，由胡女偷看張姓同事保管的刑事局中部打擊犯罪中心函調大里區農會帳戶內容，以LINE傳給林資穎，再轉送給林琪容。