百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市士林警分局今天上午10時許接獲民眾報案指出，百齡橋下有浮屍，警方到場後，發現死者身分是魏姓女子（23歲），也在現場發現一名酒醉的男子，自稱是魏女男友，身旁疑似還有大麻，警方封鎖現場調查中，並將魏女男友帶回警局釐清。