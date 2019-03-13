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5大案點燃長榮經營權戰火 兩位阿哥槓上女老董

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41聯合報 記者李承穎╱即時報導

北市士林警分局今天上午10時許接獲民眾報案指出，百齡橋下有浮屍，警方到場後，發現死者身分是魏姓女子（23歲），也在現場發現一名酒醉的男子，自稱是魏女男友，身旁疑似還有大麻，警方封鎖現場調查中，並將魏女男友帶回警局釐清。

大麻北市

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