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5大案點燃長榮經營權戰火 兩位阿哥槓上女老董

衝製毒工廠驚見4500萬現鈔、瑪莎拉帝 警憂毒品已流出

2019-03-13 12:28聯合報 記者林伯驊╱即時報導

橋頭地檢署指揮大批警力前天深夜攻堅高雄仁武區一處藏身民宅的製毒工廠，屋內黃姓男子及紀女情侶檔驚慌要逃，黃竟從3樓跳下但摔斷腿重傷，警方控制兩人後，在屋內發現高達4500萬現金、安非他命、K他命成品及製毒器具，另扣得一輛瑪莎拉帝跑車，警方目前戒護黃就醫，預計今下午將紀女移請檢方偵訊。

檢警透露，黃姓男子（33歲）及紀姓女友（33歲）幕後應該還有製毒集團、金主，加上還沒有進行訊問，目前不願曝光查獲的毒品數量、以及相關細節。

據了解，此案為新北市刑警大隊查緝毒品向上溯源，掌握上游工廠藏身高雄，報請橋頭地檢署指揮，並會同三民二分局、仁武分局、高市保大成立專案小組，經過跟監蒐證，前天晚間分別到仁武區名湖街、鳥松區忠義路執行搜索。

大批警力攻堅仁武區的民宅時，屋內黃姓男子、紀女察覺不對欲逃跑，黃更從3樓高一躍而下，但當場腿部骨折痛苦不已，警方控制住兩人後，進行搜索驚見居然有多達4500萬元的現鈔、一輛瑪莎拉蒂跑車，也有製毒器具及K毒、安毒。

警方懷疑，不排除已經出貨才收到如此多贓款，由於黃姓男子仍在醫院開刀治療，警方派人隨時戒護監控，今下午會先將紀女移請檢方訊問。

橋頭地檢署前晚指揮大批警力搜索製毒工廠。圖／本報資料照
橋頭地檢署前晚指揮大批警力搜索製毒工廠。圖／本報資料照
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毒品跑車

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