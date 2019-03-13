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詐團菲律賓宿霧設機房 59大陸人被騙人民幣350萬

2019-03-13 10:27聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台灣警方與菲律賓調查局幹員，3年前在菲律賓宿霧市破獲「新新新順天」詐團，逮獲24...
台灣警方與菲律賓調查局幹員，3年前在菲律賓宿霧市破獲「新新新順天」詐團，逮獲24名詐團成員，其中16人以「空中監獄」方式押解返台，台中地院查出詐團向59名大陸民眾詐財人民幣350萬餘元，台中地院今天依詐欺罪將詐團成員戴有財等16人判刑6年2月至3年不等有期徒刑。圖／本報資料照
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台灣警方與菲律賓調查局幹員，3年前在菲律賓宿霧市破獲「新新新順天」詐團，逮獲24名詐團成員，其中16人以「空中監獄」方式押解返台，台中地院查出詐團向59名大陸民眾詐財人民幣350萬餘元，台中地院今天依加重詐欺罪將詐團成員戴有財等16人判刑6年2月至3年不等有期徒刑。

判決書指出，陳虹奇（由檢察官另案偵辦）及綽號「雄哥」的男子自105年8月間，共同發起「新新新順天」跨境詐騙電信機房集團，由「雄哥」及陳共同負責出資架設電話、電腦及網路設備，承租位在菲律賓宿霧市透天別墅，做為詐騙機房。

陳虹奇及「雄哥」招募台灣地區成員戴有財、江男、甘男、柯男、王男、張男、林男、許男、陳男、余男、劉男、劉男、張男、張男、李女、高女、彭男、吳男等18人（其中彭及吳由檢察官另案偵辦）及大陸地區成員何男、劉男、葉女、池男及王女等5人加入。

同年9月2日起，戴有財負責擔任詐騙電信機房之現場管理人（俗稱桶仔主），由詐騙機房成員向大陸民眾詐財，約定以詐騙成功金額5%至8%為個人報酬，其餘詐騙所得（扣除水房及車手集團等其他分工應分得部分外）則均歸「雄哥」及陳虹奇等人所有。

詐團從105年9月2日起至同年11月21日，先後向59名大陸民眾，詐得人民幣350萬5100元。

105 年11月21日中午，由菲國國家調查局幹員會同我國刑事局幹員，前往菲律賓宿霧市的詐騙機房搜索，當場查獲詐團成員24人，其中台灣籍19人、中國籍5人。至 107年9月間，由我國警方派員前往菲國戒護遣返16名台籍成員回國受審。

詐騙菲律賓人民幣

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