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四海幫春酒 辣妹勁歌熱舞High翻全場

2019-03-12 23:18聯合報 記者張宏業╱即時報導

四海幫今晚在圓山飯店舉辦春酒晚會，四海幫廣發英雄帖，席開近百桌，晚會特定訂於7：08分良辰吉時開始，席間請來Party Girl勁歌熱舞High翻全場，辣妹們不僅在舞台上大跳性感舞，還走下舞台到大哥身旁跳舞，營造熱鬧氣氛，令不少大哥直呼「凍未條」，有大哥見辣妹賣力演出舞，直接打賞5千元小費，辣妹稱讚「大哥就是霸氣。」

四海幫春酒宴請不少各路英雄，包括竹聯、松聯、北聯、天道盟等國內各大幫派領袖皆出席，日本黑幫宮和會，香港知名幫派和勝和，馬來西亞拿督也跨海出席致意，給足四海幫面子，前立委蔡豪也被邀請，形同黑幫嘉年華晚會。

由於時值警方掃黑期間，近千名黑衣人聚集圓山飯店，警方不敢大意，除轄區加派員警到場，北檢也指示刑事局反黑科也蒐證錄影，防止黑幫滋事。

近來向「館長」陳之漢叫戰的「白狼」張安樂，今晚也以統促黨總裁名義現身會場，前立委蔡豪也出席晚會，四海幫主「德昀」楊德昀也上台率領重要幹部向各路兄弟敬酒致意。

晚會由藝人楊帆、康康接連開唱帶動氣氛，沒多久就是穿著性感的Party Girl登場，辣妹們勁歌熱舞，將春酒氣氛炒到最高點，晚會結束時，由四海幫幹部在站電梯前送客，因各路兄弟人數太多，一度造成電梯「塞車」。

據警方資料顯示，四海幫在2010年就向內政部核准備案為財團法人中華四海同心協會，目前皆以此名義舉辦公開活動，楊德昀均以「中華四海同心協會」成員出席相關活動。

四海幫今晚在圓山飯店舉辦春酒晚會，請來Party Girl勁歌熱舞High翻全場...
四海幫今晚在圓山飯店舉辦春酒晚會，請來Party Girl勁歌熱舞High翻全場。記者張宏業/攝影
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四海幫今晚在圓山飯店舉辦春酒晚會，請來Party Girl勁歌熱舞High翻全場...
四海幫今晚在圓山飯店舉辦春酒晚會，請來Party Girl勁歌熱舞High翻全場。記者張宏業/攝影
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四海幫主楊德昀(左10)率領幫內幹部向各路兄弟敬酒致意。記者張宏業/攝影
四海幫主楊德昀(左10)率領幫內幹部向各路兄弟敬酒致意。記者張宏業/攝影
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四海幫今晚在圓山飯店舉辦春酒晚會，請來Party Girl勁歌熱舞，辣妹們走下舞...
四海幫今晚在圓山飯店舉辦春酒晚會，請來Party Girl勁歌熱舞，辣妹們走下舞台到大哥身邊跳豔舞，讓大哥直呼「凍未條」。記者張宏業/攝影
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四海幫今晚在圓山飯店舉辦春酒晚會，請來Party Girl勁歌熱舞High翻全場...
四海幫今晚在圓山飯店舉辦春酒晚會，請來Party Girl勁歌熱舞High翻全場。記者張宏業/攝影
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