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北市公車再傳撞路人身亡 疑轉彎死角沒看到

2019-03-12 21:19聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市晚間18時45分左右，一輛公車從重慶南路往北方向，正要右轉到忠孝西路，不料這時正好有一名年約40歲的葉姓女子，同方向要走過斑馬線穿越忠孝西路，公車疑似因為死角沒有看到葉女，右轉撞倒對方，並輾壓過女子頭部。

女子命危緊急被送往台大醫院急救，八時許宣告不治，公車司機目前被帶回派出所製作筆錄。

女子遭公車輾壓命危。記者廖炳棋／翻攝
女子遭公車輾壓命危。記者廖炳棋／翻攝
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