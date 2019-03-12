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黑澀會美眉「薔薔」涉毒趴 主辦人是中部碾米大亨么子

2019-03-12 18:07聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌遭檢舉在北市一處豪宅辦毒趴，台北地檢署11日指揮北市警內...
黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌遭檢舉在北市一處豪宅辦毒趴，台北地檢署11日指揮北市警內湖分局入內調查，起獲大麻、K他命等毒品。 圖／薔薔提供
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黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌遭檢舉在北市大直一處豪宅有人辦毒趴，台北地檢署11日指揮北市警內湖分局入內調查，起獲大麻、K他命等毒品。警方將林嘉凌與男女友人共12人依毒品罪送辦，檢察官訊後請回林嘉凌，另11人各以1萬元至3萬元交保，均限制住居、請回，其中包括中部碾米大亨紀竹林的么子紀向謙。

林曾是節目《我愛黑澀會》成員，因外形豔麗、身材火辣，作風備受爭議，個人形象頻爆偷竊、吸毒、販毒等負面新聞受損，還曾經與壹週刊起糾紛，不過最後均未被起訴。

這已經是「薔薔」林嘉凌第4次因涉及毒品被移送偵辦，但她否認吸毒。檢警查出，中部碾米大亨紀竹林的么子紀向謙是主辦人，但他否認提供毒品，辯稱現場安非他命、大麻等二級毒品是友人先前來住處開趴留下，檢察官昨晚複訊後，諭令他以8萬元交保，但他稱籌不出保金，檢察官改諭令限制住居並請回。全案待一個月後驗尿報告出爐，才能逐漸釐清。

紀氏源豐集團董事長紀竹林2017年6月初過世，其集團經營碾米廠起家，旗下有源豐碾米和紀氏旅館兩大企業體，紀竹林的長子紀水樹任總經理、次子紀安禧和三子紀安家（改名紀向謙）都任協理。

紀氏家族位在台中市龍井，多年來累積龐大家業。長子紀水樹曾在1997年、2000年兩度被綁架勒贖，都是付出鉅額贖款才獲釋；三子紀安家則因賭博欠下數十餘億元鉅款，家人為了他出售台中市七期的一塊土地還債，後來他疑因2015年春節期間又再欠下鉅款，躲往加拿大避風頭。

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