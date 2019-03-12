金三角安毒製運趨勢變 刑事局強力緝毒

2019-03-12 18:04 中央社 台北12日電



聯合國報告指出，台灣犯罪集團在金三角安毒製運扮演要角。刑事局今天說，國內積極緝毒，去年查獲逾5萬件，但跨國毒品集團網絡遍多國，雖有台嫌參與也不代表由台輸出毒品。

聯合國毒品暨犯罪辦公室發布報告指出，緬甸、泰國和寮國邊界金三角區域，近年來成為東亞和東南亞製造運送甲基安非他命的重心，台灣的跨國犯罪集團在此扮演重要的角色。

刑事局今天發布新聞表示，近年來毒品犯罪集團發展走向成為跨國性、集團性的嚴密組織，由於地域性語言和血統相近，不乏有中國大陸籍、台灣籍人士和東南亞地區華人跨域結合的犯罪組織出現，形成甲地接單、乙地出貨、丙地轉運的案例層出不窮。

例如民國106年7月台灣和印尼警方聯手查獲走私安非他命1000公斤案件，毒品來源來自中國大陸；107年8月菲律賓在海上查獲安非他命走私500公斤案，夾藏毒品的起重器來自馬來西亞；107年10月台韓合作破獲自泰國走私安非他命112公斤案。

刑事局指出，跨國毒品犯罪集團網絡遍布多國，不僅只是點對點，部分案件雖然有台籍犯嫌參與，但並非直接代表毒品由台灣輸出。

國內積極落實打擊毒品策略，並將「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於境內」作為緝毒政策目標。刑事局說，邊境是防堵走私的第一道防線，警方107年於關口查獲毒品案134件、185人，緝獲毒品3393.56公斤。

境內緝毒部分，刑事局表示，警察機關除配合檢方執行「安居緝毒專案」「護少專案」和實施區域聯防機制，並強力打擊製毒工廠及毒品人口等，107年於境內查獲毒品5萬5731件、5萬9861人，緝獲毒品2萬2237.26公斤。

刑事局指出，由於警方積極貫徹境內緝毒，顯見成效，毒犯為避免遭查獲都紛轉往馬來西亞、菲律賓、印尼等國從事製造及運毒犯行，運毒路線也刻意迴避入境台灣，採由第三地運往第三地的方式規避遭查獲風險。

此外，台灣警方也持續和其他國家執法機關積極合作緝毒交流情資，106至107年間共查獲39件跨國毒品案，緝獲3727公斤毒品，另合作查緝關押於外國的涉毒台籍犯嫌達396人，未來將持續積極跨國合作打擊犯罪及掃蕩跨域毒品。