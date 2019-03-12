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三重老公寓遭槍擊 警方攻堅對面新大樓逮捕嫌犯

2019-03-12 14:22聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三重區仁義街一處舊公寓5樓民宅，今天清晨7時28分突然遭到槍擊，警方獲報趕抵，發現住家臥房和陽台共有3片玻璃窗遭擊破，現場亦找到2枚手槍子彈彈頭。

由於被害鄭姓屋主聲稱近日並無與他人結怨，無端遭到槍擊。警方比對彈道，研判射擊點在對面的新大樓社區，循線清查鎖定目標，上午9時15分由偵查隊攻堅進屋逕行搜索，逮捕劉姓屋主及1名呂姓男子，並查獲金牛座改造手槍1把、子彈40發、彈殼7發，詳細案情尚在釐清中，將依毀損、恐嚇、違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

警方攻堅進屋逕行搜索，逮捕劉姓屋主及1名呂姓男子。記者林昭彰／翻攝
警方攻堅進屋逕行搜索，逮捕劉姓屋主及1名呂姓男子。記者林昭彰／翻攝
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警方比對彈道，研判射擊點在對面的新大樓社區，循線攻堅逮捕犯嫌。記者林昭彰／翻攝
警方比對彈道，研判射擊點在對面的新大樓社區，循線攻堅逮捕犯嫌。記者林昭彰／翻攝
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三重區仁義街一處舊公寓5樓民宅，今天清晨7時28分突然遭到槍擊。記者林昭彰／翻攝
三重區仁義街一處舊公寓5樓民宅，今天清晨7時28分突然遭到槍擊。記者林昭彰／翻攝
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現場查獲金牛座改造手槍1把、子彈40發、彈殼7發。記者林昭彰／翻攝
現場查獲金牛座改造手槍1把、子彈40發、彈殼7發。記者林昭彰／翻攝
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槍擊恐嚇
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