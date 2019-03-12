青農典範返鄉種大麻 他還曾獲鄭文燦表揚肯定

2019-03-12 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



曾獲桃園市長鄭文燦表揚肯定為「青農典範」的黃姓男子，竟涉嫌用新屋有幾農場當作掩護，和陳姓、李姓友人一起從國外網站買種子，並在溫室內種植大麻，去年6月14日遭台北市警方查獲時，當場查扣66株大麻活株，檢方偵結依毒品危害防制條例起訴黃等3人。

檢警調查，黃男（28歲）響應青年返鄉，多年前回到新屋區農地栽種有機蔬菜，卻以此為掩護，由黃出資4萬元，交給李男（27歲）向英國網站訂購212顆大麻種子，並由陳男（30歲）購買比特幣支付貨款。

黃利用有機農場的溫室、設備精心呵護，讓大麻種子冒芽成株開花，期間李、陳也幫忙買肥料，最後順利種出66株活體大麻；台北市警方接獲情資後，先是抓到陳扣下他訂購大麻種子的電腦紀錄，隔天並到農場搜索逮捕黃，最後再循線到台北查獲李，還起獲大麻菸草、殘渣。

檢方訊時，3人均坦承犯行，黃當時在警訊時也提到，返鄉種有機蔬菜收入不如預期，生意逐漸下滑，種植大麻是想自己吸食紓解壓力，否認有對外販賣等語，而除了警方查扣的大麻活株，另有1本種植大麻知識手冊、毒品鑑定報告等，檢方依毒品罪嫌將3人起訴。

另檢方認為，黃姓青農為主嫌，陳、李為幫助犯，另陳並以證人身分供出黃、李角色分工、參與情形，最終讓警方得以查獲2人，建請法院減輕其刑。