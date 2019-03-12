時速100撞死人被控殺人 酒駕犯：沒感覺到車速

2019-03-12 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



男子郭俊邑酒駕闖5個紅燈、衝撞3輛機車，造成1死2傷，被檢方依殺人罪嫌起訴；台北地院今天開準備庭，郭否認有殺人意圖，「我有跟被害人談和解」，被害人說「他交保後，根本沒有跟家屬道歉，也沒談和解」，法官庭畢，諭知4月23日下午再開庭。

檢方起訴，去年9月23日清晨5時，郭和朋友在台北市文山區KTV飲酒後駕車，連闖紅燈，車行經台北市基隆路3段，先後撞倒3名機車騎士，並沿路撞上路旁房子，陳姓女騎士頸椎被撞斷，送醫不治，另有2名騎士受傷，檢方勘驗行車記錄器認為郭駕駛行為如同「恐攻」，有不確定殺人故意，依殺人罪嫌起訴。

法院今天開庭審理，郭坦承酒駕撞死人，「可是我沒有殺人的故意」，承認僥倖上路；郭辯稱，事發當天，他先在好樂迪KTV景美店喝了2、3瓶啤酒與威士忌，凌晨4點先在附近吃點東西才開車上路，「我覺得可以控制才會開車」。

法官問郭在酒精濃度高達每公升1.29毫克之下，仍高速行駛、不顧號誌、以每小時近100公里的速度前進，且連闖5個紅燈而肇事致死有何意見？

郭回稱，他當天沿著羅斯福路、基隆路接辛亥路上國道要回新北市深坑區，「有酒意，所沒感到車速這麼快」，當時路上沒什麼人、車才會闖紅燈，現在很後悔。

郭說，撞上第1輛機車時他想踩煞車，但已經來不及，之後就接二連三地追撞，「我忘記當時有沒有踩下煞車，因為酒駕後有一點兒恍神」；郭還說，他有跟傷者及死者家屬談和解，目前在籌錢，但被害人家屬卻說，郭交保後從沒有道歉，更沒有要賠償金錢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康