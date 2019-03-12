黑澀會美眉「薔薔」爆吸毒疑雲 訊後獲請回

2019-03-12 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌遭檢舉在北市大直一處豪宅有人辦毒趴，台北地檢署本月11日指揮北市警內湖分局入內調查，起獲大麻、K他命等毒品。警方「薔薔」林嘉凌與男女友人共12人依毒品罪送辦，檢察官訊後請回林嘉凌，另11人各以1萬元至3萬元交保，均限制住居、請回。

她曾是節目《我愛黑澀會》成員，因外形豔麗、身材火辣，作風備受爭議，個人形象頻爆偷竊、吸毒、販毒等負面新聞受損，還曾經與壹週刊起糾紛，不過最後均未被起訴。

這已經是「薔薔」林嘉凌第4次因涉及毒品被移送偵辦，但她否認吸毒。