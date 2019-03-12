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事故車借屍還魂銷售牟利 刑事局破竊車集團逮4人

2019-03-12 11:49中央社 台中12日電

劉姓男子組成竊車集團，竊取贓車後解體，再將事故車以「借屍還魂」手法變裝銷售牟利，刑事局中部打擊犯罪中心循線追查，將劉男等4人帶回偵辦，訊問後依竊盜罪嫌送辦。

刑事警察局偵查第六大隊第三隊隊長徐宏杰今天受訪表示，警方長期經由各地車輛失竊資料大數據分析，調閱監視器影像，發現以36歲劉姓男子為首的竊車集團涉有重嫌。

案件經報請台灣台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，蒐證發現竊車集團成員使用的兩輛不同外觀貨車，卻都懸掛同組車牌行駛，並循線查出集團位於台中、桃園、彰化與嘉義等地，停放變造車輛的倉庫。

警方在今年1月至2月間，循線帶回集團劉姓主嫌與31歲吳姓成員，並循線查出負責解體贓車的45歲張姓成員，及協助銷贓的39歲謝姓成員，共查獲贓車6輛、犯案車1輛及竊車用犯案工具一批。

辦案人員查出，竊車集團在台中、彰化、雲林與嘉義等地區，收購事故車後竊取同款式車輛，將贓車解體後再以俗稱「借屍還魂」手法變造成合法車輛，集團除變造自小客車外，另有變造貨車非法銷售牟利。

警方在查扣的變造車輛中，發現車身防竊貼紙有遭破壞痕跡或缺損，且「引擎蓋車輛排氣管制資訊」、「車身鈑件」及「塑膠飾板」等標籤的出廠年月，與車籍登載不符，且車身號碼處的原廠車漆及電鍍防鏽層有磨除痕跡，經電解還原出原車車身號碼，才得以找出正確車籍，警方訊問後將劉男等4人依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方提醒，民眾購買中古車輛時，應特別注意車輛來源及賣家誠信，為避免購買到借屍還魂變造車，應核對車輛年份及車款與行照登記是否相符，並檢查位於引擎蓋、車門、葉子板、行李箱等處的車輛防竊貼紙標籤黏貼處，是否有異常破壞或缺損情形，另車身號碼或引擎號碼是否有經抹滅重新打印及異常生鏽情形，都應特別留意。

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