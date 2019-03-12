韓女團GFRIEND來台演唱 台灣主辦方負責人被起訴侵權

2019-03-12 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



南韓男團BTOB忙內陸星材、南韓女團GFRIEND、南韓團體Super Junior成員崔始源，去年都來台舉行粉絲見面會與演唱會，現場演唱歌曲與粉絲同歡。不料，舉辦的大方娛樂整合行銷公司因沒取得部分歌曲授權而挨告。台北地檢署認為，柯姓負責人未經授權擅自公開演出，已侵害著作權，依法起訴。

在韓劇《卞赫的愛情》飾演主角卞赫的南韓團體Super Junior成員崔始源，去年5月6日在台北市南港展覽館舉辦「卞赫的愛情粉絲見面會with崔始源」活動，現場吸引近2000位粉絲到場。崔始源在現場演唱周杰倫「說好的幸福呢」、「能不能給我一首歌的時間」，其他成員也錄製影片給他加油打氣。

南韓女團GFRIEND在去年2月28日於新北市新莊體育館，首度舉辦大型單獨售票演唱會，在台擁有高人氣的她們決定台灣是海外巡演首站，演唱會當天全場4000名粉絲準備全場手幅並排字應援。

女團以〈FINGERTIP〉、〈NAVILLERA〉兩首快歌開場，接著演唱許多首暢銷歌曲，還精心準備特別舞台，演唱知名南韓藝人BoA〈No.1〉、善美〈gashina〉、IU〈23〉、佳人〈Bloom〉、Ailee〈Heaven〉到李孝利〈U Go Girl〉的歌曲。

BTOB年紀最小成員陸星材去年2月11日於台北國際會議中心舉辦個人見面會，陪台灣的Melody（他對紛絲的暱稱）提早過情人節。他前年底因腰傷入院，暫時缺席團體活動，此趟也是頂著腰傷來台。

豈料，這三場演唱會舉行時，中華音樂著作權協會派人到場蒐證，發現歌手未經授權、繳納授權金卻演唱部分歌曲，因此向松山分局提告。檢警調查後，認定這些歌曲都是由著作財產權人韓國音樂著作權協會（KOMCA）、新加坡商新索國際版權台灣分公司、環球音樂出版公司等享有音樂著作權，並專屬授權給中華音樂著作權協會。

檢方指出，柯姓負責人明知應事先提出公開演出授權申請，或事後立即補納授權金，也知道非經中華音樂著作權協會同意或授權，不得擅自公開播送、公開演出、公開傳輸音樂著作，認為柯已侵害著作權，雙方調解不成，依法起訴。