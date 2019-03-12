「我要幫他一起解脫」 女持刀捅死情郎判15年

2019-03-12 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「下輩子我們不要再見面了，我馬上到」，尤姓女子與郭姓男子交往期間分分合合，去年7月20日清晨兩人酒後衝突，尤女持水果刀刺死郭後逃回屏東老家企圖自盡，經警方勸說投案，她說，郭平常對她召之則來、揮之則去，一時氣憤才失手殺人。台南地院合議庭認尤女犯殺人罪，處有期徒刑15年，可上訴。

台南地院合議庭審酌，尤女及郭為數度分合的男女朋友關係，2人間有經濟、生活壓力及感情糾葛，案發當日尤女受郭主動邀約，前往其住處，並先與發生親密關係，嗣因臨時起意，萌生殺意，持水果刀朝郭頸部、腹部刺殺，致郭因頸動脈破裂出血引起休克死亡。

合議庭認尤女無視他人生命價值，造成郭生命消逝而蒙受永無回復的損害，使郭家屬須承受失去至親的悲痛，釀成無可彌補的傷慟，所生損害至深且鉅，惡性不輕。另衝量尤女承認犯行，並表示悔悟歉疚之意，但迄今未與郭家屬達成和解。

尤女否認預謀殺人，她說，當天聊天時，他一直講心事給她聽，她聽他講這段日子他過的怎樣，她覺得她一個人夠辛苦了，兩個人都這麼辛苦，她把自己搞的那麼骯髒，倒不如兩個人都不要在這世上，或許會好一點，「我要幫他一起解脫，所以才拔刀殺他」。

檢警調查，38歲尤姓女子和46歲郭姓男子均已離婚，兩年多前在小吃店認識後交往，但分分合合，時常爭吵。去年7月20日深夜，尤女到郭的住處一起喝酒；根據尤女說法，兩人喝到第二天凌晨又因感情問題爭吵，當時她已喝了不少酒，又吃了約40顆鎮定劑，情緒失控拿水果刀揮舞，兩人扭打，混亂中她失手刺中郭，自己手臂也畫傷。郭因被刺中右頸、左腹要害，傷重不治。

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