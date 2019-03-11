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視障女生控老師摸胸 家屬：事後她有撕書和拔髮行為

2019-03-11 18:11聯合報 記者李承穎╱即時報導

北市某啟明學校女學生（21歲）指控，2016年9月到2017年8月間，被一名張姓男教師多次觸摸胸部得逞，但檢察官傳喚另2名老師作證，都沒有發現，且張男也全盲，無法得知何時會有巡堂老師經過，不可能甘冒遭察覺的風險，觸摸女子胸部，處分張男不起訴。

女子在警詢時指控，張男教他盲用電腦，都坐在她的左邊，後來感覺張的手在觸摸左胸，且停留在胸部上面很久，她不喜歡這樣做，但也不敢跟爸爸說。

檢方調查，女子在偵查時卻證稱，第一次張男觸摸胸部時，他推開張男說「不要」，之後每次張男都會在課堂都會摸她胸部。顯然說詞與警詢時迥異。

張男辯稱，他也全盲，沒有觸摸女子左胸，且旁邊還有助理老師在場，若他有這樣做，助理老師也會告知班級導師，何況外面還有老師在巡堂，他不可能這樣做。

助理老師則證稱，女子除了是視障，也有癲癇，所以都會坐在張男與女子的左後方，觀看上課情況，但也從來沒看過女子指訴的情事。其他巡堂老師也沒有發現異狀。

女子父親則說，自從女子被猥褻後，就有撕破課本和拔頭髮行為，但其他老師卻證稱，女子從國中開始只要聽不懂，就會撕課本，並把碎片藏到胸前包包。

檢方指出，女子供述前後不一，證詞多有瑕疵，沒有證據認定張男用和強制或利用權勢猥褻的犯行，處分不起訴。

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