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全省掃貨過敏鼻炎藥10幾萬顆 高市警破集團提煉製安毒

2019-03-11 17:24聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高市警方破獲不法集團涉嫌大量收購過敏鼻炎藥，提煉其中成分「麻黃素」來製造安非他命，經跟監1年多，6天前在台南攻堅製毒工廠並扣得30公斤安毒成品，逮捕10嫌到案；警方推測，此集團每月至少收購10幾萬顆感冒藥，全案移送後，高雄地院裁定羈押蔡姓製毒師傅等4人，檢警將深入追查幕後金主。

警方查出，不法集團主要需要含有「Pseudoephedrine」（偽麻黃素）來當製毒先驅原料，以鼻炎、過敏藥為主，幾乎以掃貨方式收購，沒特定品牌，每月收購超過10萬顆；若過程順利，每50萬顆約可製造15公斤安毒。

警方透露，此案源於2017年底於高雄前鎮區某停車場查獲陳姓男子（25歲）持有5公斤安非他命，高市刑大與刑事局南打4隊成立專案小組，向上溯源，驚覺陳姓男子和侯姓（30歲）、鄒姓（22歲）、黃姓（22歲）在全台各地藥局大量收購感冒藥。

4人接著送往台南西港區某倉庫，由莊姓（33歲）、陳姓（53歲）男子負責剝除藥錠的包裝、或膠囊外殼，剝好後，黃姓（36歲）、蘇姓（28歲）再負責運送到位於佳里區一間透天厝，蔡姓男子（28歲）展開提煉製毒，約7天產出安毒。

警方監控1年多，上周二深夜11點多，掌握蘇姓男子自新化區開小貨車疑似要去載出安毒成品，警方聯合特勤警力中途攔截，控制蘇後，搭上車躲在敞篷內前往民宅攻堅，扣到大量製毒器具、感冒藥、安毒成品30公斤及半成品約1400公斤；當時人在屋內的蔡姓男子當場就範，警方另拘提其他共犯9人到案，其中包含台南一間藥店姬姓老闆（47歲）。

蔡姓男子等人都承認製毒，姬姓男子辯稱，對方供稱家族有過敏性鼻炎需要大量成藥，一顆約都賣5元，曾一次賣出8萬顆，不知情是用來煉毒；由於數量很不尋常，警方對此說法存疑，將持續清查其他收購感冒藥的藥店。

警方將全案依違反毒品防制條例送辦後，高雄地檢署認為蔡姓製毒師傅、負責運輸的蘇及黃姓男子、收購藥品的陳及侯姓男子、姬姓藥商涉嫌重大又有串證之虞，向法院聲押，除黃、姬獲裁定交保，4人准押。

不法集團提煉感冒藥中成分「Pseudoephedrine」（偽麻黃素），當製毒先...
不法集團提煉感冒藥中成分「Pseudoephedrine」（偽麻黃素），當製毒先驅原料。記者林伯驊／攝影
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安非他命半成品。記者林伯驊／攝影
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警方查扣製毒器具。記者林伯驊／攝影
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不法集團大量收購藥品。記者林伯驊／攝影
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警方查扣大量收購的感冒藥錠、膠囊。記者林伯驊／攝影
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