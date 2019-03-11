屈臣氏網購系統驚傳漏洞 1500萬商品統統只要0元

2019-03-11 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



知名藥妝店屈臣氏的網路購物系統出現漏洞，離職謝姓男員工夥同利姓女子，短短6天以0元結帳訂購上萬件商品，價格高達1500萬元，其中已出貨近4000件商品，造成300萬元財損，刑事局逮捕兩人究辦，懷疑屈臣氏工程部門有內鬼。

警方調查，謝姓男子（27歲）曾是屈臣氏倉儲員工，兩年前離職，與友人利姓女子（36歲）從事網路拍賣，去年12月起用手機操作屈臣氏APP購物車，大肆蒐購各種商品，以0元結帳，再上網轉賣。

警方查出，兩人操作公開測試版本的APP，為工程師檢查系統所使用，有4、5種商品的應用程式參數異常，無論訂購何種商品，只要拉入參數異常商品，總結帳金額會歸零。

兩人犯案第6天，屈臣氏接獲供應商反映，指貨單有數十件高單價吸塵器，因商品量太大起疑攔下，檢查驚覺系統有漏洞，已出貨許多商品，趕緊修補漏洞報案。

刑事局電信偵查大隊第一隊分析IP，上月14日在新北市板橋區拘提謝、利，兩人承認網購，辯稱是「隱藏版優惠」，供稱轉賣部分商品，不記得多寡。