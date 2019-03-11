屈臣氏被詐了！2千件商品被「0」元賣出

2019-03-11 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



屈臣氏免費大放送？刑事局剛破獲一起竄改屈臣氏APP商品金額詐欺，逮捕謝姓男子與利姓女子，他們利用APP的漏洞在5天狂買2000件各式藥妝用品，交易價格都是0元，業者損失逾1500多萬元，警方追查後逮捕2人，依違反詐欺、妨害電腦使用罪嫌移送法辦。

屈臣氏金流有漏洞 5天遭詐近300萬元

【中央社／台北11日電】

屈臣氏網路商店遭離職員工破解結帳程式，兩嫌利用虛設帳號以新台幣零元網購商品轉賣牟利，5天成功訂購2000多件商品，實際財損近300萬元，出貨商察覺有異報警逮人。

警政署刑事局今天舉行「偵破知名外商藥妝APP遭利用網路漏洞、竄改商品價金案涉嫌刑法詐欺等罪」記者會，電信偵查大隊大隊長唐嘉仁表示，去年12月中接獲知名外商藥妝連鎖商店報案，指稱其網路商店購物APP疑遭人篡改商品價金詐騙。

刑事局經報請新北地方法院檢察署指揮，偕同警政署保二總隊刑警大隊共同擴大偵辦。

根據警方調查發現，港商屈臣氏網路商店是在去年12月間發現提供客戶購物使用的APP湧現多筆異常訂單，且結帳總額不符網站所標示金額，疑被歹徒破解APP購物車API（應用程式介面）系統結帳漏洞，進而將商品結帳金額更改為零元後順利出貨。

由於廠商對於高單價商品或是大量出貨會特別進行稽核程序，這才發現食髓知味的犯嫌從低價美妝品轉購高單價的Dyson 3C商品而露餡，被出貨廠商發現才東窗事發。

廠商事後進行清查，犯嫌於去年12月初的短短5天內，就成功訂購146筆訂單、逾2000件商品，合計總價超過1500萬元；實際出貨商品損失金額則是將近300萬元，也是屈臣氏首次遭竄改價金詐騙商品的案件。

專案小組獲報後以網路IP進行追查，循線查獲位於新北市的36歲利女和27歲謝男涉有重嫌，其中謝男還曾於屈臣氏擔任過門市美妝師，兩人平時以網拍為業且熟稔各種網路賣場機制，每次網購時都會嘗試尋找各賣場的漏洞機制。

利女和謝男在去年12月初發現屈臣氏APP購物車結帳程式出現資安漏洞，只要丟入特殊計價商品就會造成總計費用歸零的漏洞，便利用親友註冊人頭會員進行網購，收到貨物後再從自己架設的網路賣場低價轉售牟利。

全案詢後依涉嫌刑法對電腦機器詐欺罪，經解送新北地院後，謝男和利女各以5萬元及3萬元交保候傳；廠商購物程式漏洞雖已修正，但警方持續擴大追查有無其他共犯涉案。