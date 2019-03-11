防堵群眾鬥毆成首要任務 警政署：警力負擔也不容忽視

2019-03-11 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前喊出「鬥毆換局長」後，基隆市警方連日針對KTV等易發生聚眾鬥毆場所擴大臨檢，甚至各分局長還親自督導。新任基隆市警察局長詹永茂今布達交接，警政署副署長劉柏良致詞時指出，當今街頭混戰議題成為各警局首要任務，期許新任局長持續推動相關警察工作，但同時也不能忽視警力合理勤務負擔。

基隆市警察局前局長黃明昭上月13日陞任內政部警政署警政委員、代理刑事局長，市警局局長懸缺暫由副局長黃勝智代理，直到今日才正式由桃園市警察局副局長詹永茂接任。

基隆市警察局前局長詹永茂是中央警察大學47期畢業，初任警職時即擔任基隆市警察局巡官、基層所長，之後歷任桃園市政府警察局八德分局、平鎮分局、龍潭分局、中壢分局、桃園分局分局長、內政部警政署教育組組長、宜蘭縣政府警察局局長、桃園市政府警察局主任秘書及桃園市政府警察局副局長等職務；中央、地方工作經驗豐富、經歷完整。

新任局長布達交接典禮由基隆市副市長林永發主持、警政署副署長劉柏良監交。劉柏良指出，當前全國警察四大任務首重四合一專案毒、槍、詐欺、幫派等查緝工作；但當前時事可見，夜店場所所引起的街頭混戰治安問題也成為各警察局處理要務，期許新任局長能持續用心推展相關警察工作。

此外，劉柏良也提到，未來警察工作務必「接地氣」，試圖以民眾角度解決問題，期待社區警政向下授權，鼓勵民眾參與、解決問題，盼新任局長帶動基層警力深入社區，並爭取民眾、社區信任，共創警民雙贏。

除了四合一要務工作持續推動之外，劉柏良也表示，去年蔡英文總統訪警政署時，曾點出將提高警察待遇福利，必要時更新裝備車輛，並加強員警健康照顧。

「以往對警察不合理的勤務要求，已經不為社會所接受」，劉柏良說，許多規定都是長久以來累積的制度，時至今日，過往的解立結構已有不少需要調整之處，中央警政署開始正視這問題，署內將與各警局討論如何簡化警政業務，但由於實質檢討工作仍落在各警局，期盼新局長到任後，「新人新政」，能發現需要改善之處，讓署內能夠精進修正。