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航空警察局長交接　黃嘉祿正式接任

2019-03-11 12:52聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

內政部警政署航空警察局11日上午舉行局長交接典禮，由警政署主任秘書鍾國文主持監交，新任局長黃嘉祿在儀式中接下印信，正式宣誓就職。

交接典禮11日上午11時在航警局5樓大禮堂舉行，鍾國文主任秘書先布達人事命令，新任航警局局長黃嘉祿從副局長湯明珠手中接下印信，隨即宣誓正式就職。參加交接典禮的除了航警局各級主管，還包括桃園機場公司董事長王明德等各公部門單位首長、桃園機場各航空公司主管、民間廠商代表等數十人，儀式簡單隆重。

鍾國文主任秘書致詞時表示，感謝航警局前任局長陳檡文任內，有效執行維護國境安全的各項勤務。希望新任局長黃嘉祿在過去的基礎上，結合機場各公部門單位，繼續推動維護飛安、反恐、緝毒、檢疫等重要任務；尤其是國境線近期最重要的防範非洲豬瘟入侵防疫工作，希望在既有的基礎上，有效運用支援警力，確保國內產業的安全。

新任航警局長黃嘉祿為中央警察大學正科44期刑事系畢業，警察大學警正研究所碩士。歷任台北市政府警察大隊大隊長，台北市政府警察局內湖、松山、信義、萬華等分局長，台中港務警察局局長，新竹縣警察局局長，刑事警察局副局長，警政署保安警察第3總隊總隊長，警政署警政委員等要職，資歷完整。

內政部警政署航空警察局11日上午舉行局長交接典禮，由警政署主任秘書鍾國文（中）主...
內政部警政署航空警察局11日上午舉行局長交接典禮，由警政署主任秘書鍾國文（中）主持監交，新任局長黃嘉祿（右）從副局長湯明珠（左）手中接下印信，正式就任。記者陳嘉寧／攝影
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內政部警政署航空警察局11日上午舉行局長交接典禮，由警政署主任秘書鍾國文（中）主...
內政部警政署航空警察局11日上午舉行局長交接典禮，由警政署主任秘書鍾國文（中）主持，新任局長黃嘉祿（右）正式就任。記者陳嘉寧／攝影
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