航空警察局長交接 黃嘉祿正式接任

2019-03-11 12:52 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



內政部警政署航空警察局11日上午舉行局長交接典禮，由警政署主任秘書鍾國文主持監交，新任局長黃嘉祿在儀式中接下印信，正式宣誓就職。

交接典禮11日上午11時在航警局5樓大禮堂舉行，鍾國文主任秘書先布達人事命令，新任航警局局長黃嘉祿從副局長湯明珠手中接下印信，隨即宣誓正式就職。參加交接典禮的除了航警局各級主管，還包括桃園機場公司董事長王明德等各公部門單位首長、桃園機場各航空公司主管、民間廠商代表等數十人，儀式簡單隆重。

鍾國文主任秘書致詞時表示，感謝航警局前任局長陳檡文任內，有效執行維護國境安全的各項勤務。希望新任局長黃嘉祿在過去的基礎上，結合機場各公部門單位，繼續推動維護飛安、反恐、緝毒、檢疫等重要任務；尤其是國境線近期最重要的防範非洲豬瘟入侵防疫工作，希望在既有的基礎上，有效運用支援警力，確保國內產業的安全。