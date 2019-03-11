「聚眾鬥毆」修法3人以上 法務部：參考組織犯罪立法例

2019-03-11 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



街頭鬥毆頻傳，刑事局已提出修法建議放寬刑法妨害秩序罪章「公然聚眾」認定標準，未來只要超過三人就算聚眾，員警兩次命令聚眾者解散不從者即依現行犯逮捕。法務部政務次長陳明堂指出，修法前後基本架構沒太大不同，是希望將構成要件更明確化，但個案應由警政署因地制宜處理。

為何修法定義三人以上？陳明堂解釋，《組織犯罪條例》已有立法例是三人以上，實務面也許比較符合「聚眾」程度，「眾」的解釋要有個客觀標準存在，不過還要等政委簽報院長。

陳明堂指出，《刑法》149條和150條有關「公然聚眾」過去定義在實務面認定看法不同，造成執法上困難，如果回到《社會秩序法》又不足以嚇阻歪風，因此警政署日前送出建議版本，提到如何解釋所謂的「公然聚眾」，到什麼程度？經過部會研商，羅秉成政委召開跨部會研究，由審查會審查。

他表示，組織犯罪條例已有立法例是三人以上，實務面也許比較符合「聚眾」程度，眾的解釋要有個客觀標準存在，不過還要等政委簽報院長。

至於是不是會因小而大、過度干預？條文上還要經過執法人員命令解散這道關卡，不是聚集就要被抓，一定要有具體行為，一定額度人數還要加上執法人員命令解散，現行法是三次命令，將來要到幾次？還要與政委商討後再提報院會。