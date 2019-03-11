蘇澳氣爆案…煮泡麵瓦斯外洩 開燈引火奪命

2019-03-11 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／宜蘭縣報導



蘇澳氣爆案事發當時，鄰居的遮雨棚、牆壁、梁柱都被震碎，現場十分凌亂。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

宜蘭縣蘇澳鎮徐姓男子一家三口氣爆死亡案，檢警昨天現場相驗並勘驗現場，發現起火點在廚房、爐火開關開啟，研判炊事不慎致爐火熄滅、瓦斯外漏，女主人下樓查看時打開電燈產生火花造成氣爆。

宜蘭縣消防局火災調查科表示，火勢從一樓廚房竄出，再迅速延燒到二樓；瓦斯爐右邊開關呈開啟狀態、爐子旁邊有泡麵，研判當時瓦斯爐上的鍋子正在煮泡麵，水煮滾沸騰後從鍋子邊緣溢出來，造成瓦斯爐火滅掉、瓦斯洩漏。

另外，女主人陳姓女子（卅二歲）倒臥在一、二樓樓梯間，臉部有嚴重燒灼傷，身體多處被火勢燒灼，陳女倒臥處附近有電燈開關，因此研判陳女或夫婿徐姓男子（卅六歲）聞到瓦斯味後，陳女下樓查看時開燈，引起氣爆。

消防人員說，徐姓男子跟八個月大的兒子留在房間內，他為了保護男嬰不被火勢燒到，以身體保護並緊抱著男嬰，但最後一家三口都沒能逃過火劫。

宜蘭地檢署檢察官張學翰昨天與消防局人員一同進入火場勘驗，檢察官同意火調人員對於氣爆原因的判斷。

這起嚴重的氣爆火警發生在前天傍晚五點半左右，徐姓男子與陳姓妻子、八個月大兒子三人命喪火場；左右鄰居窗戶、梁柱、牆壁也因氣爆震裂，現場散落大小碎片及遮雨棚、水泥塊。死者雙親原本要前往澎湖旅遊，聽聞噩耗趕回家查看，難過不發一語。

宜蘭縣消防局呼籲，瓦斯桶應盡量放置戶外通風處加以固定，平時不使用瓦斯時要有隨手關閉習慣，並定期檢查瓦斯管線有無破損漏氣；若聞到疑似瓦斯外洩臭味，立即關閉瓦斯開關，打開門窗保持通風，切忌開啟電氣設備或點燃爐火、菸火，必要時通報消防機關處理。