海山警讓市民安居 聯防式「擴大臨檢」掃除毒瘤

2019-03-10 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌說出「鬥毆換局長」後，給警察和酒店業者莫大壓力，全國警方昨天紛紛舉辦擴大臨檢，連霹靂小組跟警犬都出動；新北市警海山分局今晚為防制街頭暴力，淨化社會治安，也規劃執行區域聯防「擴大臨檢」，有效防制街頭鬥毆等治安毒瘤，動員警力為市民打造安定居住生活環境。

海山分局今天晚間10時開始，針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施臨檢盤查，由分局長王順益帶隊，以優勢警力展現警方執法決心；並同步宣導特定場所業者加強自主安全管理，對於不配合的業者或仍發生治安事件場所，列為治安要點，以重點式、密集式臨檢，強化業者提升自我安全管理能力。

另外，針對此類治安要點場所，只要有違反相關法規部份，主動函請市府主管機關實施第三方警政作為，以有效防處治安事故發生。

海山分局長王順益指出，將要求警力針對街頭暴力滋事分子，全面將姓名、年籍、相片及交通工具建檔列管分析；曾經參與的暴力分子、共犯，有無幫派背景，也運用「海量資料」加強交叉分析、比對， 強化暴力滋事分子相關聯結。如果查到具有集團性、脅迫性或暴力性等相關要件，立即以組織犯罪究辦。