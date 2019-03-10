親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
遊覽車國道翻覆
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

全英羽賽／尋求三連霸夢碎 戴資穎不敵陳雨菲

鄧紫棋代言高雄開天價600萬？經紀公司打臉潘恒旭

海山警讓市民安居 聯防式「擴大臨檢」掃除毒瘤

2019-03-10 22:43聯合報 記者袁志豪╱即時報導

行政院長蘇貞昌說出「鬥毆換局長」後，給警察和酒店業者莫大壓力，全國警方昨天紛紛舉辦擴大臨檢，連霹靂小組跟警犬都出動；新北市警海山分局今晚為防制街頭暴力，淨化社會治安，也規劃執行區域聯防「擴大臨檢」，有效防制街頭鬥毆等治安毒瘤，動員警力為市民打造安定居住生活環境。

海山分局今天晚間10時開始，針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施臨檢盤查，由分局長王順益帶隊，以優勢警力展現警方執法決心；並同步宣導特定場所業者加強自主安全管理，對於不配合的業者或仍發生治安事件場所，列為治安要點，以重點式、密集式臨檢，強化業者提升自我安全管理能力。

另外，針對此類治安要點場所，只要有違反相關法規部份，主動函請市府主管機關實施第三方警政作為，以有效防處治安事故發生。

海山分局長王順益指出，將要求警力針對街頭暴力滋事分子，全面將姓名、年籍、相片及交通工具建檔列管分析；曾經參與的暴力分子、共犯，有無幫派背景，也運用「海量資料」加強交叉分析、比對， 強化暴力滋事分子相關聯結。如果查到具有集團性、脅迫性或暴力性等相關要件，立即以組織犯罪究辦。

王順益表示，為有效遏止街頭暴力案件發生，臨檢勤務統合保大霹靂小組、警犬隊及分局所屬偵查隊、警備隊及各派出所等優勢警力，在臨檢場所及路檢點展現嚴密執法力道與強度，藉此壓制各項犯罪行為的氣燄，目的是讓市民居住更為安全、更有保障，全力為民眾打造安居樂業的生活環境而努力。

新北市警海山分局長王順益親自帶隊，針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施...
新北市警海山分局長王順益親自帶隊，針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施臨檢盤查。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市警海山分局長王順益親自帶隊，針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施...
新北市警海山分局長王順益親自帶隊，針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施臨檢盤查。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市警海山分局長王順益親自帶隊，針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施...
新北市警海山分局長王順益親自帶隊，針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施臨檢盤查，當場在網咖內抓到蘇姓竊盜通緝犯。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市警海山分局長王順益親自帶隊，針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施...
新北市警海山分局長王順益親自帶隊，針對轄內治安要點、網咖等特定場所及重要路口實施臨檢盤查。記者袁志豪／翻攝
分享

臨檢行政院
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

只因缺錢買毒 2毒犯闖中研院員工宿舍偷取財物

2019-03-10 16:55

毒品偽裝糖果零食包裝入台 台馬跨國合作破獲毒品案

2019-03-10 16:28

他堅稱自用「買多才優惠」 持86包毒咖啡獲無罪

2019-03-10 15:52

藏好大一包！運毒男邀同夥協助搬家被警逮

2019-03-10 15:12

影／陸漁船非法越界捕魚 台中海巡隊5天捉2件扣人船

2019-03-10 14:31

3支手機7500元一艘漁船5萬元 屏地檢拍賣會受注目

2019-03-10 09:07

女婿吸毒打老婆 丈母娘看了數十次忍不住出手了

2019-03-10 09:00

「防夜店鬥毆」警語 南部民眾瘋傳KUSO版

2019-03-10 08:23

蘇澳民宅氣爆 年輕夫妻與幼兒喪命

2019-03-10 00:06

蘇澳奪3命氣爆點在1樓疑瓦斯釀禍 同住父母外出躲過一劫

2019-03-09 23:01

影／蘇澳氣爆3死 左鄰右舍屋毀不能住 入夜緊急安置

2019-03-09 22:23

蘇澳氣爆3人喪命 鑑識驚：閃燃威力大到炸裂牆壁

2019-03-09 19:53

落漆！連鞋都掉了 毒蟲被抓只喊「腳好燙」

2019-03-09 19:29

蘇澳氣爆喪命3人身分查出 是徐姓夫妻與8月大男嬰

2019-03-09 19:17

蘇澳民宅氣爆 夫妻與嬰兒無生命跡象

2019-03-09 18:54

新北捷運環狀線傳工安意外 工人高處墜落情況危急

2019-03-09 18:21

影／駭人！蘇澳民宅氣爆冒煙起火 傳出小孩受困

2019-03-09 18:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

「佛祖有保庇」32名信徒參加法會後遇車劫 無人死亡

2019-03-09 21:43

影／基隆社區清晨大火 住戶運動回來才知自家燒了

2019-03-10 09:15

3支手機7500元一艘漁船5萬元 屏地檢拍賣會受注目

2019-03-10 09:07

搭捷運滾落電扶梯骨折 她因「沒握扶手」拿不到賠償金

2019-03-10 11:22

影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

2019-03-10 12:17

噁！ 店員把濕襪子放微波爐「烘乾」 還PO網炫耀

2019-03-10 17:19

不服紅線臨停10秒就開罰 他逕行離去遭吊照罰2萬

2019-03-10 10:19

蘇澳民宅氣爆奪3命 疑煮麵未注意而釀禍

2019-03-10 16:31

謝龍介郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

2019-03-10 12:47

五字經辱警還嗆「恁北很有錢」法官：那就關20天

2019-03-10 19:54

700萬賓士成廢鐵 違規銷毀或拍賣？全台「一國三制」

2019-03-10 20:00

影／天雨路滑肇禍 國3遊覽車翻車驚悚畫面曝光

2019-03-09 22:58

「防夜店鬥毆」警語 南部民眾瘋傳KUSO版

2019-03-10 08:23

又是酒駕 三重婦人早起運動慘遭飛車撞死

2019-03-10 10:10

基隆前議長黃景泰違法收政治獻金 高院補充沒收500萬

2019-03-10 14:23

特種行業一再生事 蘇貞昌直白：我讓你不樂業！

2019-03-10 09:55

強迫女友內射口爆被控性侵 色男求輕判：我品學兼優

2019-03-10 19:35

90警力突然現身花蓮市好樂迪 民眾驚：發生什麼大事

2019-03-10 00:14

應召女遇變態綁床上硬灌腸 嫖客賠30萬仍判3年半

2019-03-10 14:04

國道三號遊覽車被撞翻覆1死32傷 警：轎車水漂打滑

2019-03-10 15:17

影／基隆清晨大火燒掉3條狗命 消防局：使用電暖爐不慎

2019-03-10 11:34

鬥毆換局長有商機？ 網友笑：可組團打架賣局長保證班

2019-03-10 14:50

疑越籍妻在外陪酒狂砍12刀奪命 狠男判14年2月

2019-03-10 19:59

統促黨槓上館長 直接到林口堵人播送三字經

2019-03-10 15:49

女婿吸毒打老婆 丈母娘看了數十次忍不住出手了

2019-03-10 09:00

五都警局長火線掃蕩 蘇揆：治安好 局長就會升官

2019-03-10 00:09

一字排開受檢 酒店小姐嗔怨：我們又沒鬧事

2019-03-09 23:48

喝三瓶清酒仍上路撞死大學畢業生 判刑7年再賠4百萬元

2019-03-10 16:27

先買點數才能嘿咻 男子險被騙3萬元

2019-03-10 11:34

再審判無罪定讞 蘇炳坤獲准刑事補償445萬

2019-03-10 13:20

蘇澳奪3命氣爆點在1樓疑瓦斯釀禍 同住父母外出躲過一劫

2019-03-09 23:01

人夫裸抱小三同床睡 老婆掀棉抓姦當場崩潰飆罵

2019-03-10 13:18

影／恐怖客運超車還急切道 民眾罵拿乘客命開玩笑

2019-03-10 14:20

全台警不眠瘋臨檢 酒店警比客多

2019-03-09 23:43

冷眼集╱局長帶隊 就能拚好治安？

2019-03-09 23:47

公投法第12案施行法草案拚二讀 伴侶盟反對

2019-03-10 12:53

白狼立院抬棺 被列集遊法首謀函送

2019-03-09 23:16

影／小王飆11公里甩掉趴車男 夫枉死挽不回爬牆妻

2019-03-10 15:00

小車水漂擦撞 遊覽車翻32傷

2019-03-09 23:41

刑事局擬定防制群眾鬥毆草案 將在下周院會提報

2019-03-10 02:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top