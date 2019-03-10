疑越籍妻在外陪酒狂砍12刀奪命 狠男判14年2月

2019-03-10 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣成功鎮張姓男子因懷疑陳姓越籍妻子在外坐檯陪酒，有辱他個人名譽，106年12月17日晚上9時54分許怒持菜刀及水果刀各1把，前往妻子工作的電子遊藝場，不顧妻子否認，且當眾狂砍妻子12刀，案經花蓮高分院審理，二審判處張男有期徒刑14年2月，全案可上訴。

判決指出，現年42歲的張男與當年34歲的死者結縭10餘年雖育有2子，但張酒後常對死者施暴，死者生前曾向法院聲請保護令，因死者與在成功鎮某些小吃部陪酒的越籍女子熟識，張得知後懷疑死者跟著越南友人在外坐檯陪酒，且在案發前就與死者為此事爭吵多日，埋下殺機。

判決書另指出，案發當天張男先與友人在一家小吃店喝酒，氣憤的當眾表明要殺死妻子，隨後張男先前往妻子工作的電子遊藝場， 與妻子再為漁會貸款一事發生爭吵，張男接著返家持雙刀再回妻子工作的遊藝場，一見妻子，就持菜刀朝妻子狂砍4刀，後因手臂揮刀過猛，菜刀朝己身後掉落，張男見妻子逃跑到遊藝場二樓，他不但追了上去，還拿出藏於褲袋裡的水果刀，再猛刺妻子8刀致死。