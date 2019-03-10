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五字經辱警還嗆「恁北很有錢」法官：那就關20天

疑越籍妻在外陪酒狂砍12刀奪命 狠男判14年2月

2019-03-10 19:59聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣成功鎮張姓男子因懷疑陳姓越籍妻子在外坐檯陪酒，有辱他個人名譽，106年12月17日晚上9時54分許怒持菜刀及水果刀各1把，前往妻子工作的電子遊藝場，不顧妻子否認，且當眾狂砍妻子12刀，案經花蓮高分院審理，二審判處張男有期徒刑14年2月，全案可上訴。

判決指出，現年42歲的張男與當年34歲的死者結縭10餘年雖育有2子，但張酒後常對死者施暴，死者生前曾向法院聲請保護令，因死者與在成功鎮某些小吃部陪酒的越籍女子熟識，張得知後懷疑死者跟著越南友人在外坐檯陪酒，且在案發前就與死者為此事爭吵多日，埋下殺機。

判決書另指出，案發當天張男先與友人在一家小吃店喝酒，氣憤的當眾表明要殺死妻子，隨後張男先前往妻子工作的電子遊藝場， 與妻子再為漁會貸款一事發生爭吵，張男接著返家持雙刀再回妻子工作的遊藝場，一見妻子，就持菜刀朝妻子狂砍4刀，後因手臂揮刀過猛，菜刀朝己身後掉落，張男見妻子逃跑到遊藝場二樓，他不但追了上去，還拿出藏於褲袋裡的水果刀，再猛刺妻子8刀致死。

判決書指出，張男庭審時雖一再自辯無意殺人，只想教訓一下死者，是不小心造成妻子死亡，但審酌檢警筆錄與相關證人證詞，勘驗遊藝場監視錄影畫面，張男不顧妻子倒臥血泊，不思報警送醫，卻一身是血的重回小吃部對在場友人宣稱「我殺了老婆，一命換一命，明天台東成功會有個大新聞」且至今未與死者家屬和解，未賠償死者家屬分文，顯無悔意，故判處張男徒刑14年2月。

台東縣成功鎮張姓男子因懷疑陳姓越籍妻子在外坐檯陪酒，有辱他個人名譽，106年12...
台東縣成功鎮張姓男子因懷疑陳姓越籍妻子在外坐檯陪酒，有辱他個人名譽，106年12月17日晚上9時54分許，酒後怒持菜刀及水果刀各1把，前往妻子工作的電子遊藝場，狂砍妻子12刀奪命。聯合報系資料照片
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