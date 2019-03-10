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西藏抗暴60年 噶廈：只要藏族在爭取自由抗爭將繼續

2019-03-10 19:45聯合報 記者李隆揆╱即時報導

今年是西藏自由抗暴日60週年，繼日前串連北、中、南發起「為西藏自由而騎」活動後，在台藏人與西藏支持團體今（10日）天下午1時發起「西藏抗暴60週年大遊行」，以「浩劫一甲子」「西藏要自由」為口號，隊伍自國立台灣博物館集結後，延館前、長安西、中華路進行，活動於下午5時許在終點西本願寺中結束。

除了多位藏人代表、政黨人士到場參與、聲援外，現場也發布「藏人行政中央司政噶廈在西藏自由抗暴第60週年紀念會談話」。其中提到，當中國人民解放軍首次進入西藏時，他們承諾為西藏修建「一條路」，並聲稱它將對西藏人民帶來和平與繁榮。然而，這條路完工後，解放軍的坦克，槍枝和更多的軍隊布滿了整個青藏高原。

60年前，也就是1959年的這一天，西藏人民揭竿而起反抗中國軍隊的佔領。隨著他們的拳頭向空中揮舞的同時，我們的兄弟姐妹們不謀而合走到一起展開了抗共運動，並明確表示雪域是西藏的領土。「西藏屬於西藏人！」

在過去的60年裡，北京政府殘酷鎮壓西藏人民，剝奪我們的基本權利，並一直用系統性的政策來消滅西藏語言文化、獨特的身份，以及求真務實的精神實踐。從本質上講，中共旨在從地球上消除西藏文明。

中共對西藏人民的打擊一直是全方位多管齊下，目前已超過200萬西藏農牧民，特別是游牧民從祖輩生活的土地上強行移走，搬遷到貧民窟裡，在那裡他們沒有機會過上有尊嚴的傳統生活。

正因為不滿這些嚴厲的鎮壓政策，自2009年以來，有153名同胞自焚。最近的自焚事件是一名稱作多波的23歲男子，於2018年11月4日，在安多阿壩進行。絕大多數自焚者生命最後的呼聲是，「西藏需要自由！」「讓達賴喇嘛尊者返回西藏！」

分佈世界各地的西藏兄弟姐妹們，儘管我們生活在歷史上最黑暗的時期，但我們精誠團結，並克服各種困難，取得了許多成就。我們在過去60年的歷程是充滿抵抗、活力和希望的。

中國政府認為西藏問題隨著時間的流失而逐漸消失。但是，半個多世紀的經歷讓我們相信，西藏境內的年輕人經歷了鎮壓與反抗的考驗後，成為生活在民主自由國度的流亡年輕藏人，維護其民族尊嚴的堅強決心和砥礪奮進的動力。同時正向中共當局發出信號，「只要西藏民族存在，爭取西藏自由的鬥爭將會繼續下去」。

流亡藏人札西慈仁。記者李隆揆／攝影
流亡藏人札西慈仁。記者李隆揆／攝影
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今年是西藏自由抗暴日60週年，繼日前串連北、中、南發起「為西藏自由而騎」活動後，...
今年是西藏自由抗暴日60週年，繼日前串連北、中、南發起「為西藏自由而騎」活動後，在台藏人與西藏支持團體今（10）天下午1時發起「西藏抗暴60週年大遊行」。記者李隆揆／攝影
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今年是西藏自由抗暴日60週年，繼日前串連北、中、南發起「為西藏自由而騎」活動後，...
今年是西藏自由抗暴日60週年，繼日前串連北、中、南發起「為西藏自由而騎」活動後，在台藏人與西藏支持團體今（10）天下午1時發起「西藏抗暴60週年大遊行」。記者李隆揆／攝影
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