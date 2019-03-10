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台韓警方合作 逮捕運毒入韓嫌犯

2019-03-10 16:56聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

刑事局在去年6月與韓國合作，共同破獲吳姓男子等3嫌運輸39公斤安非他命，當時韓國收到台灣情資後展開行動，逮捕吳姓三嫌後，近日韓國檢方正式起訴，不過台韓警方持續追查毒品來源，發現毒品是從台灣以空運方式夾藏在壓紋滾輪中運送到韓國境內，台、韓警方追查後，近日發動兩波拘搜逮捕行動，分別針對毒品犯罪集團的寄送、裝貨，在韓國租屋處逮捕3名犯嫌，台灣則逮捕幕後上游徐姓男子到案，合計逮獲4名犯嫌；刑事局國際刑警科派員親赴韓開會研商，積極研議交流案件情資，成功緝獲幕後主嫌。

刑事局與國外執法機關交流情資，105年至107年間查獲毒品件數及人數大幅成長，107年共計查獲跨國毒品案件27件，毒品重量達1896公斤，其中與韓國共同緝獲共12件、23人。

警方說，因應全球化趨勢，毒品犯罪集團成員在各國活動，形成毒品走私犯罪網絡。為有效瓦解此類犯罪集團，阻斷毒品入境管道，刑事局駐外警察聯絡官以東亞國家為主，包括日、韓、泰、菲、馬來西亞、印尼、越南、澳門，其他則有美國、南非、荷蘭，共11個國家地區，今年2月已增加新加坡、將於4月份再增加澳洲派驻聯络官，強化打擊跨境犯罪再增添合作能量。

台韓警方合作，逮捕涉嫌運毒進入韓國的嫌犯及毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
台韓警方合作，逮捕涉嫌運毒進入韓國的嫌犯及毒品。圖/記者廖炳棋翻攝
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台韓警方合作，逮捕涉嫌運毒進入韓國的嫌犯。圖/記者廖炳棋翻攝
台韓警方合作，逮捕涉嫌運毒進入韓國的嫌犯。圖/記者廖炳棋翻攝
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台韓警方合作，逮捕涉嫌運毒進入韓國的嫌犯及毒品，其中毒品藏放在滾輪中。圖/記者廖...
台韓警方合作，逮捕涉嫌運毒進入韓國的嫌犯及毒品，其中毒品藏放在滾輪中。圖/記者廖炳棋翻攝
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毒品韓國情資
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