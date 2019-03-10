毒品偽裝糖果零食包裝入台 台馬跨國合作破獲毒品案

2019-03-10 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



刑事警察局日前接獲馬來西亞情資，發現近期恐有毒品將走私進入台灣，警方透過多樣化資料分析，掌握歹徒可能透過國際郵件方式，寄送毒品進入台灣，警方逐步過濾，鎖定兩個可疑包裹後，檢驗查獲內藏甲基安非他命。

警方發現，這兩個包裹以零食包裝夾帶，其中66包偽裝堅果包裝的封袋內有甲基安非他命白色結晶，取出秤量後共計9.97公斤。

警方立即追查兩個包裹收貨人士及相關對象身分後，立即前往桃園及高雄，拘提陳姓等3名犯嫌到案，查扣智慧型手機4支、護照1本、筆記本1本、寄貨託運單2張，初步警詢後，陳嫌等人坦承涉入毒品走私案。

刑事局表示，台灣與國外執法機關交流情資遏阻跨境毒品犯罪，105年至107年間查獲毒品件數及人數都有大幅成長，107年共計查獲跨國毒品案件27件，毒品重量達1896公斤，去年與馬來西亞合作偵破2件一粒眠毒品案件，刑事局分析，近期台馬跨境毒品案件日漸增加，因此加強與馬國警方合作，今年開春就成功阻截跨境運輸毒品犯罪。