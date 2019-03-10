他堅稱自用「買多才優惠」 持86包毒咖啡獲無罪

2019-03-10 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄姜姓男子前年1月被控持有毒咖啡包86包，含有三級毒品甲基甲基卡西酮成分，他承認向別人購買，但堅稱是自己要施用、一次大量購買才有比較便宜價格；高雄地院審理認為驗尿沒毒品反應，雖無法佐證他是自己吸食，但他的說詞符合常理，也沒有其他涉販毒的事證，判姜無罪，可上訴。

檢方起訴指出，從事營造業的姜姓男子2017年12月26日凌晨在苓雅區某舞廳門口，花2萬元向綽號「明仔」男子買毒咖啡包，意圖要販售，不過2018年1月22日凌晨近1點於新興區中山路與八德路口遭警方盤查，搜索車內發現不同花色毒咖啡包各28包、58包，合計86包。

姜姓男子坦承向他人購買毒品，偵訊到審理期間，都堅決否認要販售圖利，是為自己施用，因大量購買比較便宜才一次買100包，每次施用4到5包，警方查獲他時因女友前來找他，所以當周都沒吸食，採尿也才沒驗出毒品反應。

法官認為，姜姓男子月薪約3到4萬元，花2萬元買毒還在經濟負擔範圍內，且依他承認都在周末、每次吸4至5包頻率換算，這些量最長可撐半年，不排除姜是為了便宜才一次購入大量的說法。