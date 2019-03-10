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花蓮解剖室大升級 220萬修繕下月完工

2019-03-10 15:50聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮市立殯儀館解剖室興建至今19年，其牆壁、地磚及設備逐年老舊，不敷使用，檢方希望改善，公所去年編列220萬經費欲修繕，但流標多次，終於去年11月決標，今年1月開工。新的解剖室將提供法醫、檢察官更好工作環境，目前工程進度75%，將於下月完工。

公所殯葬管理所表示，原解剖室地板及牆壁建材因長期使用，存在縫隙過寬問題，容易卡髒污、血漬，未來將使用無縫地板，牆壁也換成不鏽鋼壁板，若沾上血漬，較好清洗；而以往解剖室排氣設備位於天花板，臭味不易排除，未來排氣設備將設於解剖台，室內不會再殘留臭味。

公所殯葬管理所指出，在解剖室附近的偵訊室，也增設視聽系統，具有監控、錄影與對講功能，以往檢察官、家屬須待在法醫旁，近距離檢視法醫解剖過程，未來檢察官可選擇在偵訊室指揮解剖，家屬也不必進入解剖室，直接偵訊室觀看親人遺體，減少心理衝擊。

公所殯葬管理所表示，修繕工程還包括新建家屬休息室，將位於偵查室旁，當檢察官對家屬個別偵訊時，其他家屬可在休息室等候；解剖室修繕目的在於尊重亡者、法醫及家屬，給予更乾淨空間。

花蓮地檢署檢察長洪信旭上任一月多，市長魏嘉賢日前拜會，魏嘉賢說，盼透過現代化設施，賦予解剖室新生命，未來將持續改善落實法治、維護公義。

花蓮市長魏嘉賢（右1）日前拜會新任花蓮地檢署檢察長洪信旭（中），地檢署書記官長陳...
花蓮市長魏嘉賢（右1）日前拜會新任花蓮地檢署檢察長洪信旭（中），地檢署書記官長陳政彥（左）熱情迎接。圖／公所提供
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花蓮市立殯儀館解剖室牆壁、地磚及設備逐年老舊，不敷使用，公所去年編列220萬經費...
花蓮市立殯儀館解剖室牆壁、地磚及設備逐年老舊，不敷使用，公所去年編列220萬經費修繕，去年11月決標，今年1月開工，將於下月完工。記者蔡翼謙／攝影
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