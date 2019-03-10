親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
遊覽車國道翻覆
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

謝龍介、郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

藏好大一包！運毒男邀同夥協助搬家被警逮

2019-03-10 15:12聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄一名楊姓男子以1支K他命捲菸作為酬勞，邀朋友李姓男子協助搬家，前天晚間2人因違規併排停車，可疑行跡引起巡邏員警懷疑，上前盤查後，果然在車上發現，43包毒品咖啡包及K他命粉末，員警帶回派出所訊問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，楊男(20歲、無前科)平日無所事事，因偶有吸毒習慣，便在手機的交友軟體上以替人運送毒品為業，日前因為要搬家找尋朋友幫忙，便到了前金區某間百貨公司的住家大樓找李男(34歲、有毒品前科)求助，並以一支K菸為代價，請李協助。

新興警分局自強路派出所8日晚間11時許，巡邏員警在高雄前金區某間百貨公司附近巡邏時，發現有一輛自小客車併排違規停車、妨礙到附近車輛通行，員警主動上前盤查車上楊姓駕駛及坐在副駕駛座的李男。

經員警上前盤查，發現楊、李身上有濃濃塑膠味，同時2人神情緊張、眼神閃爍，讓員警察覺有異，便要求2人打開隨身包包供檢查，一打開楊男的背包內竟就發現「好大一包夾鏈袋」，袋內有43包毛重525.64公克的毒品咖啡包，另楊菸盒裡有1包毛重7.12克K他命粉末。

員警將楊、李帶回派出所訊問後，將2人依照違反毒品危害防制條例移送偵查隊偵辦。

楊姓男子以1支K他命捲菸作為酬勞，邀朋友李姓男子協助搬家，前天晚間2人因違規併排...
楊姓男子以1支K他命捲菸作為酬勞，邀朋友李姓男子協助搬家，前天晚間2人因違規併排停車，可疑行跡引起巡邏員警懷疑，上前盤查後，果然在車上發現，43包毒品咖啡包及K他命粉末。記者邱奕能／翻攝
分享
楊姓男子以1支K他命捲菸作為酬勞，邀朋友李姓男子協助搬家，前天晚間2人因違規併排...
楊姓男子以1支K他命捲菸作為酬勞，邀朋友李姓男子協助搬家，前天晚間2人因違規併排停車，可疑行跡引起巡邏員警懷疑，上前盤查後，果然在車上發現，43包毒品咖啡包及K他命粉末。記者邱奕能／翻攝
分享

毒品咖啡
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

酒店夜店一再生事 蘇貞昌：我讓你不能樂業

2019-03-10 13:45

百萬元利誘加入共產黨 海軍少校不缺錢拒吸收

2019-03-10 11:16

3支手機7500元一艘漁船5萬元 屏地檢拍賣會受注目

2019-03-10 09:07

女婿吸毒打老婆 丈母娘看了數十次忍不住出手了

2019-03-10 09:00

「防夜店鬥毆」警語 南部民眾瘋傳KUSO版

2019-03-10 08:23

蘇澳民宅氣爆 年輕夫妻與幼兒喪命

2019-03-10 00:06

蘇澳奪3命氣爆點在1樓疑瓦斯釀禍 同住父母外出躲過一劫

2019-03-09 23:01

影／蘇澳氣爆3死 左鄰右舍屋毀不能住 入夜緊急安置

2019-03-09 22:23

蘇澳氣爆3人喪命 鑑識驚：閃燃威力大到炸裂牆壁

2019-03-09 19:53

落漆！連鞋都掉了 毒蟲被抓只喊「腳好燙」

2019-03-09 19:29

蘇澳氣爆喪命3人身分查出 是徐姓夫妻與8月大男嬰

2019-03-09 19:17

蘇澳民宅氣爆 夫妻與嬰兒無生命跡象

2019-03-09 18:54

新北捷運環狀線傳工安意外 工人高處墜落情況危急

2019-03-09 18:21

影／駭人！蘇澳民宅氣爆冒煙起火 傳出小孩受困

2019-03-09 18:11

想運240萬顆一粒眠到馬來西亞未遂 檢方起訴3人

2019-03-09 15:54

私運一粒眠至馬來西亞被攔 士檢起訴3嫌

2019-03-09 14:38

為金錢糾紛開槍駕計程車逃逸 警台灣極西處逮4嫌

2019-03-09 12:38

影╱中市摩鐵槍擊案中彈者 竟是新竄起犯罪集團首腦

2019-03-09 11:13

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

侯友宜：新北市治安做不好找我 不是找警察局長

2019-03-09 16:17

影／疑遭失控轎車擦撞 國三遊覽車翻覆釀33傷

2019-03-09 17:33

「佛祖有保庇」32名信徒參加法會後遇車劫 無人死亡

2019-03-09 21:43

影／基隆社區清晨大火 住戶運動回來才知自家燒了

2019-03-10 09:15

蘇澳氣爆3人喪命 鑑識驚：閃燃威力大到炸裂牆壁

2019-03-09 19:53

連續被撞兩次才翻車 國道車禍肇事司機喊衰

2019-03-09 19:36

基隆警KTV大軍壓境 代局長：讓業者知道不能跨紅線

2019-03-09 22:31

搭捷運滾落電扶梯骨折 她因「沒握扶手」拿不到賠償金

2019-03-10 11:22

車主注意！RAV4車款 高雄1個月失竊4輛

2019-03-09 17:24

3支手機7500元一艘漁船5萬元 屏地檢拍賣會受注目

2019-03-10 09:07

「幫老公弄一下」小三偷情和解又違約 判賠300萬

2019-03-09 15:36

影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

2019-03-10 12:17

不服紅線臨停10秒就開罰 他逕行離去遭吊照罰2萬

2019-03-10 10:19

影／天雨路滑肇禍 國3遊覽車翻車驚悚畫面曝光

2019-03-09 22:58

謝龍介郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

2019-03-10 12:47

遊覽車翻車 苑裡道場義工：我們都是信奉佛教的在家眾

2019-03-09 21:23

蘇澳民宅氣爆 夫妻與嬰兒無生命跡象

2019-03-09 18:54

影／國3和美段遊覽車翻覆 傷者站風雨中待援餘悸猶存

2019-03-09 18:45

特種行業一再生事 蘇貞昌直白：我讓你不樂業！

2019-03-10 09:55

又是酒駕 三重婦人早起運動慘遭飛車撞死

2019-03-10 10:10

全裸臉貼臉熱吻 就是「沒做」 妻：誰信呀

2019-03-09 21:55

影／幸運！82歲老婦騎車飛落6米橋 平安獲救

2019-03-09 18:43

影／駭人！蘇澳民宅氣爆冒煙起火 傳出小孩受困

2019-03-09 18:11

怨父忙事業負氣離家 15年後警所長助一家團圓

2019-03-09 22:17

國3遊覽車翻覆 公路總局：駕駛時間、車速都合規定

2019-03-09 20:11

蘇澳氣爆喪命3人身分查出 是徐姓夫妻與8月大男嬰

2019-03-09 19:17

90警力突然現身花蓮市好樂迪 民眾驚：發生什麼大事

2019-03-10 00:14

五都警局長火線掃蕩 蘇揆：治安好 局長就會升官

2019-03-10 00:09

國3遊覽車翻覆 高雄芊華通運緊急派人處理

2019-03-09 19:41

「防夜店鬥毆」警語 南部民眾瘋傳KUSO版

2019-03-10 08:23

一字排開受檢 酒店小姐嗔怨：我們又沒鬧事

2019-03-09 23:48

新北捷運環狀線傳工安意外 工人高處墜落情況危急

2019-03-09 18:21

再有鬥毆就換警察局長 蘇貞昌：治安好就升官

2019-03-09 17:05

女婿吸毒打老婆 丈母娘看了數十次忍不住出手了

2019-03-10 09:00

應召女遇變態綁床上硬灌腸 嫖客賠30萬仍判3年半

2019-03-10 14:04

影／基隆清晨大火燒掉3條狗命 消防局：使用電暖爐不慎

2019-03-10 11:34

慘！大學生撞賓士車沒錢賠 工地打工行竊又被逮

2019-03-09 15:25

徐國勇：有能力開夜店 就要有能力處理秩序

2019-03-09 22:40

國道遊覽車翻車 公路總局：車輛未逾期檢驗

2019-03-09 19:23

冷眼集╱局長帶隊 就能拚好治安？

2019-03-09 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top