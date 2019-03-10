藏好大一包！運毒男邀同夥協助搬家被警逮

2019-03-10 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄一名楊姓男子以1支K他命捲菸作為酬勞，邀朋友李姓男子協助搬家，前天晚間2人因違規併排停車，可疑行跡引起巡邏員警懷疑，上前盤查後，果然在車上發現，43包毒品咖啡包及K他命粉末，員警帶回派出所訊問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，楊男(20歲、無前科)平日無所事事，因偶有吸毒習慣，便在手機的交友軟體上以替人運送毒品為業，日前因為要搬家找尋朋友幫忙，便到了前金區某間百貨公司的住家大樓找李男(34歲、有毒品前科)求助，並以一支K菸為代價，請李協助。

新興警分局自強路派出所8日晚間11時許，巡邏員警在高雄前金區某間百貨公司附近巡邏時，發現有一輛自小客車併排違規停車、妨礙到附近車輛通行，員警主動上前盤查車上楊姓駕駛及坐在副駕駛座的李男。

經員警上前盤查，發現楊、李身上有濃濃塑膠味，同時2人神情緊張、眼神閃爍，讓員警察覺有異，便要求2人打開隨身包包供檢查，一打開楊男的背包內竟就發現「好大一包夾鏈袋」，袋內有43包毛重525.64公克的毒品咖啡包，另楊菸盒裡有1包毛重7.12克K他命粉末。