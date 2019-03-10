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影／陸漁船非法越界捕魚 台中海巡隊5天捉2件扣人船

2019-03-10 14:31聯合報 記者游振昇╱即時報導

囂張！大陸漁船越界非法捕魚，台中海巡隊5天內查獲2件，昨天取締押回8人，海洋委員會海巡署第四巡防區指揮部指揮艦隊分署台中海巡隊PP10031艇昨晚上7點多，在台中大甲溪外30.1浬，發現1艘大陸漁船越界捕魚，強靠登檢取締，查獲陳姓船長等8人非法越界捕魚事實明確，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，將該船押返台中港隊部碼頭偵辦。

海巡署第四巡防區及艦隊分署持續規劃區域聯防勤務，提高巡邏密度，打擊非法漁撈行為，3月5日查獲大陸漁船越界捕魚，昨晚在台中大甲溪外30.1浬處（領海基線外8.5浬，N24-20、E119-59）又發現1艘大陸籍漁船非法越界捕魚，要求該船停船接受檢查，經登檢確認船艙有漁獲200公斤，依法實施海拋，船上有大陸籍船長43歲陳姓男子等8人，陸船非法越界作業事實明確，將70噸陸船和陳姓船長等8人，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，將該船押返台中港隊部碼頭偵辦。

台中海巡隊表示，海巡持續維護海洋資源及保護漁民權益，籲請民眾共同打擊越界大陸漁船，若發現海上不法，可撥打(04)26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。

台中海巡昨天查獲陸漁船非法越界捕魚。圖／台中海巡隊提供
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台中海巡昨天查獲陸漁船非法越界捕魚。圖／台中海巡隊提供
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台中海巡昨天查獲陸漁船非法越界捕魚。圖／台中海巡隊提供
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海巡署碼頭漁民
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