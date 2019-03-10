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百萬元利誘加入共產黨 海軍少校不缺錢拒吸收

2019-03-10 11:16聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台灣劉姓男子到對岸被大陸官方吸收，2015年回台後被控涉嫌拉攏現役或退役軍官赴大陸加入共產黨，劉要林姓友人幫忙，找上陳姓海軍少校，利誘表示加入共產黨能有50萬到100萬元不等好處，陳少校以不缺錢加以拒絕；台南高分院分別依國家安全法，判處劉8個月、林6個月，全案可上訴。

判決指出，2015年2月之前，劉姓男子多次進出大陸、因而結識大陸官方國安單位處長，處長希望劉能引介台灣現役或退役軍官到大陸跟他見面或是加入共產黨，以發展、建立其組織。

劉回到台灣後，請國小同學林姓男子協助吸收軍職人員，2015年3月6日晚間7點許，林男在嘉義市宣信街某民宅與國小同學、現役陳姓海軍少校見面，並告知「對岸中國福建省國家安全廳張處長想跟他認識，如願意加入共產黨，可取得50萬元至百萬元的報酬」，但陳姓少校以他不賭、不缺錢，風險太大等理由拒絕林男的吸收策反，讓劉男與林男沒能得逞。

林男得知其蔡姓友人認識退役的楊姓輔導長，於是請蔡姓友人聯絡楊，2015年上半年某日，蔡男到楊經營的1處生活坊，蔡告知楊「有大陸官員邀請楊到中國地區會晤，有高薪作為報酬，希望吸收楊加入」，但也被楊一口回絕。

法官指出，劉、林2人所為，是著手為大陸地區發展組織未遂行為，違反國家安全法第2條之1規定，因法律有處罰未遂犯，即使最終2人沒幫共產黨吸收到台灣成員，仍分別依國家安全法等合併判刑劉男8個月、林男6個月。

台灣劉姓男子到對岸被大陸官方吸收，2015年回台後被控涉嫌拉攏現役或退役軍官赴大...
台灣劉姓男子到對岸被大陸官方吸收，2015年回台後被控涉嫌拉攏現役或退役軍官赴大陸加入共產黨，劉要林姓友人幫忙，最後雖未找到人加入共產黨，但法律有處罰未遂犯，法官分別依違反國家安全法，判處劉8個月、林6個月，全案可上訴。圖為台南高分院外觀。圖/本報資料照片
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